В Ростове в третий раз состоится общегородской выпускной

Среди них — выпускники, их родители и педагоги. На нем выступят творческие коллективы города, а также приглашенная звезда российской эстрады, которую выберут сами выпускники. Также гостей ждут парусная регата, катание на теплоходах, лазерное шоу, фейерверк, интерактивные зоны, анимационные площадки и танцполы.

Торжественные вручения аттестатов пройдут в каждой школе отдельно по собственному сценарию, а после этого вчерашние школьники отправятся на набережную, где будут работать четыре пропускных пункта.