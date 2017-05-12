В Ростове в третий раз состоится общегородской выпускной
Семь тысяч человек в этом году станут участниками общегородского выпускного бала, который пройдет на Набережной реки Дон в ночь с 23 по 24 июня.
Семь тысяч человек в этом году станут участниками общегородского выпускного бала, который пройдет на Набережной реки Дон в ночь с 23 по 24 июня.
Среди них — выпускники, их родители и педагоги. На нем выступят творческие коллективы города, а также приглашенная звезда российской эстрады, которую выберут сами выпускники. Также гостей ждут парусная регата, катание на теплоходах, лазерное шоу, фейерверк, интерактивные зоны, анимационные площадки и танцполы.
Торжественные вручения аттестатов пройдут в каждой школе отдельно по собственному сценарию, а после этого вчерашние школьники отправятся на набережную, где будут работать четыре пропускных пункта.
Напомним, традиция общегородского выпускного появилась в