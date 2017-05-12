Мэр Казани Ильсур Метшин получил паспорт болельщика

Глава города прошел стандартную процедуру для футбольных болельщиков и получил документ, необходимый для доступа на «Казань Арену» во время матчей Кубка конфедераций.

Также градоначальнику выдали бесплатный билет на матч «Рубин» — ЦСКА, который пройдет на стадионе «Казань Арена» 17 мая и станет тестовым в преддверии Кубка конфедераций. Напомним, что вход на игру 29-го тура чемпионата России по паспортам болельщиков Кубка конфедераций будет бесплатным.

Стать обладателем бесплатного билета можно с помощью сайта rubinfans.ru. Для этого необходимо заполнить анкету участника, получить код, зарегистрироваться с его помощью для получения паспорта болельщика на сайте fan-id. ru и забрать документ в центре выдачи.

Как рассказал региональный руководитель центра выдачи паспорта болельщика Роберт Мовсесян, в связи с проведением тестового матча количество желающих оформить документ увеличилось.

Стоит отметить, что паспорт болельщика дает иностранным гражданам и лицам без гражданства право безвизового въезда в Россию в течение 10 дней до проведения первого матча Кубка конфедераций. Кроме того, при наличии FAN-ID и билета можно будет воспользоваться бесплатным проездом в городах Кубка конфедераций и между ними в дни проведения матча.

Для получения паспорта болельщика в центре выдачи нужно предъявить оригинал документа, удостоверяющего личность (свидетельство о рождении для детей до 14 лет), данные которого были указаны в заявке, и ее номер (желательно).

К слову, недавно в столице Татарстана открылся дополнительный центр по ул. Четаева, 10.