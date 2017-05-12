Комфортная солнечная погода ожидается в Беларуси в выходные

«В выходные погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Облачности будет мало, осадки на большей части страны прекратятся, а в дневные часы будет светить солнце. Ночью и утром будет еще по-весеннему прохладно, а днем установится вполне комфортная погода», — рассказал синоптик.

В субботу, 13 мая, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах Беларуси возможен слабый туман. Температура ночью составит от минус 2 до плюс 4 градусов, по юго-западу — до плюс 7, днем ожидается 12−18 градусов тепла. В Минске прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер будет восточный 3−8 м/с. Температура ночью составит от нуля до 2 градусов тепла, днем — плюс 13−15.

В воскресенье, 14 мая, также будет преимущественно без осадков. Температура ночью составит от минус 1 до плюс 6 градусов, по югу — до плюс 8, днем прогнозируется 13−20 градусов тепла. В Минске в воскресенье ожидается переменная облачность, осадки не прогнозируются. Ветер будет восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью составит от 2 до 4 градусов выше нуля, днем — 15−17 тепла.