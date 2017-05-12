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11:42 (мск), источник: АиФ Челябинск

Южноуральцы могут зарегистрировать право собственности на машино-место

Машино-место считается объектом недвижимости, если оно соответствует ряду параметров.

Южноуральцы могут зарегистрировать право собственности на машино-место, сообщают в пресс-службе Управления Росреестра по Челябинской области.

Машино-место считается объектом недвижимости, если оно соответствует ряду параметров.

«Это должна быть индивидуально-определенная часть здания или сооружения, предназначенная исключительно для размещения транспортного средства, она не ограничена либо частично ограничена строительной или иной ограждающей конструкцией и имеет определенные границы. Есть предельные размеры машино-мест: их минимальная площадь должна составлять 5,5×2,5 квадратных метра, максимальная — 6,2×3,6 квадратных метра», — рассказывают в пресс-службе.

В настоящее время принято 29 заявлений о постановке на кадастровый учёт машино-мест в составе введенного в эксплуатацию многоквартирного жилого дома. Самостоятельно с заявлениями обратились два гражданина.

Отметим, что данная возможность появилась у южноуральцев с 1 января текущего года.

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