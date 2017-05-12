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11:40 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области готовятся к встрече с африканской чумой

Около 100 сотрудников УМВД, УФСИН, ГУ МЧС России по Омской области, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, Минздрава, ветеринарных районных служб и других заинтересованных лиц приняли участие в командно-штабных учениях по ликвидации очага африканской чумы свиней.

Известно, что против АЧС не существует вакцины, а единственный способ борьбы с ней — ликвидация очага.

Смотр готовности противоэпизоотического отряда региона и отработка взаимодействия подразделений отряда по ликвидации возможного очага АЧС прошли 11 мая на территории личного подсобного хозяйства в деревне Лапино. Учения прошли по поручению губернатора региона Виктора Назарова в соответствии с «Планом основных мероприятий Омской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год».

В ходе учения была смоделирована вспышка свиней, после чего был введен карантин и проведены необходимые мероприятия по ликвидации и предупреждению распространения очага чумы. Кроме того, была проверена готовность схемы оповещения, отработаны действия должностных лиц и взаимодействие между спецслужбами. Специалисты также выставили контрольно-пропускные пункты, оборудовали шлагбаумы и провели дезинфекцию транспорта.

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Максим Чекусов, все службы сработали четко, показав полную готовность к ликвидации очагов АЧС.

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