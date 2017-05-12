С начала года на Кубани от укусов клещей пострадали более 1000 человек

Краснодар. 12 мая- Новая Кубань. По данным пресс-службы Роспотребнадзора, на 11 мая 2017 года в медицинские учреждения края обратились 1087 человек с жалобами на укусы клещей. Из них 507 пострадавших — это дети в возрасте до 14 лет.

На побережьях Черного и Азовского морей 222 человека пострадало от укуса опасного животного. Из них 96 человек — дети в возрасте до 14 лет. Случаев укусов в детских оздоровительных учреждениях края не зарегистрировано.

По сравнению с прошлым годом, число пострадавших от укусов клещей в регионе увеличилось на 187 человек.

С начала года на территории Краснодарского края была проведена акарицидная обработка на площади 2388,6 тыс. кв. м, или 23,53% от запланированного, из них на Азово-Черноморском побережье 1464,7 тыс. кв. м. или 61,3%.

Напомним, первый укус клеща в регионе был зафиксирован в середине марта.