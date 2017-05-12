С начала года на Кубани от укусов клещей пострадали более 1000 человек
Половина из них — дети в возрасте до 14 лет.
Половина из них — дети в возрасте до 14 лет.
Краснодар. 12 мая- Новая Кубань. По данным
На побережьях Черного и Азовского морей 222 человека пострадало от укуса опасного животного. Из них 96 человек — дети в возрасте до 14 лет. Случаев укусов в детских оздоровительных учреждениях края не зарегистрировано.
По сравнению с прошлым годом, число пострадавших от укусов клещей в регионе увеличилось на 187 человек.
С начала года на территории Краснодарского края была проведена акарицидная обработка на площади 2388,6 тыс. кв. м, или 23,53% от запланированного, из них на
Напомним, первый укус клеща в регионе был зафиксирован в середине марта.