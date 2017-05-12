Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Дмитрий Киселев с разбитым лицом презентовал книгу про Крым
Голосование по сносу пятиэтажек начнется в понедельник
14-летняя дочка Кейт Мосс затмила свою маму (фото)
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
На Ставрополье поощрили потерявшую туфлю во время парада девушкуКак оказалось, девушка, потеряв туфлю, не сбилась с шага и продолжила маршировать, несмотря на сильный дождь
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Сборная России забила три гола за 70 секунд (видео)
Забыли о 10:1 и об Овечкине. Россия обыграла Данию
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Диверсанты взорвали склад ВСУ в Ровенской области — СМИ
Киркоров не пригласил предателей на юбилей
Новый кроссовер Hyundai поймали без камуфляжа (фото)
Житель Омска меняет старинный Dodge на джип
Фоторепортажи
860 лет назад родился Cид Вишес
11Война в карикатурах
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
8Дебаты Макрона и Ле Пен
11:40 (мск), источник: Новая Кубань

С начала года на Кубани от укусов клещей пострадали более 1000 человек

Половина из них — дети в возрасте до 14 лет.

Краснодар. 12 мая- Новая Кубань. По данным пресс-службы Роспотребнадзора, на 11 мая 2017 года в медицинские учреждения края обратились 1087 человек с жалобами на укусы клещей. Из них 507 пострадавших — это дети в возрасте до 14 лет.

На побережьях Черного и Азовского морей 222 человека пострадало от укуса опасного животного. Из них 96 человек — дети в возрасте до 14 лет. Случаев укусов в детских оздоровительных учреждениях края не зарегистрировано.

По сравнению с прошлым годом, число пострадавших от укусов клещей в регионе увеличилось на 187 человек.

С начала года на территории Краснодарского края была проведена акарицидная обработка на площади 2388,6 тыс. кв. м, или 23,53% от запланированного, из них на Азово-Черноморском побережье 1464,7 тыс. кв. м. или 61,3%.

Напомним, первый укус клеща в регионе был зафиксирован в середине марта.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кубань признана самым спортивным регионом России
Лавров рассказал о настрое Трампа на нормализацию отношений
В КНДР раскрыли подробности плана покушения на Ким Чен Ына
Украина намерена отказаться от трансляции матчей ЧМ-2018
Правительство внесло изменения в порядок начисления пенсий
Капитан: отсутствие Овечкина станет плюсом для сборной Латвии
В центре Рима прогремел взрыв
Уровень пиратства в России за год вырос на 300%
Спорт
Анонс матчей 12 мая чемпионата мира по хоккею 2017 Пять побед в основное время сборной Белоруссии против двух у Франции в очном противостоянии
Авто
Бензин в России начал дорожать На майские праздники цены на топливо выросли во всех регионах России
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения» Кристиана Костова, принимавшего участие в шоу «Голос. Дети» в составе команды Димы Билана, в преддверии финала поддержал наставник
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
В Испании стартует массовая распродажа жилья
Крупнейший в мире планетарий откроют осенью в Петербурге
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
12-летняя дочь Волочковой поменяла свое имя Ариадна попросила называть себя Асей.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь