Глава украинского телеканала отказался транслировать ЧМ-2018 из России

Глава правления Общественного вещателя Национальной общественной телекомпании Украины Зураб Аласания в разговоре с РБК подтвердил, что не будет транслировать чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.
По его словам, договор с ФИФА на трансляцию матчей ЧМ-2018 заключен, но организация намерена отказаться от нее. «Украина не воспримет картинку из Москвы, которая будет напичкана пропагандой. В России и спорт в том числе используется как боевое искусство», — сказал глава правления.
Аласания заявил, что компания купила права на трансляцию за сумму «в пределах $6 млн». Он пояснил, что отказ от трансляции ЧМ-2018 будет убыточен для вещателя.
Да, отказ невыгоден, но есть вещи, которые намного дороже денег. Даже если Украина попадет на чемпионат, мы все равно откажемся.
На вопрос РБК ведут ли другие украинские телерадиовещательные компании переговоры с ФИФА о продаже трансляции матчей, Аласания сказал, что «есть интересующиеся компании, но назвать я их не могу».
Ранее об отказе транслировать чемпионат мира он заявил в интервью украинскому изданию «Телекритика». «В вопросе трансляции чемпионата мира — 2018 в России я буду ориентироваться на страну. Если сборная туда пройдет и страна решит, что может ехать в Россию и участвовать там, я как глава канала, даже рискуя отставкой, скажу: «Мы этого показывать не будем», — заявил Аласания.
Он также отметил, что советовался с «крупными футбольными иерархами», которые надеются, что сборная Украины не попадет на ЧМ-2018.
Зураб Аласания возглавил правление Общественного вещателя телекомпании 10 апреля 2017 года. В компанию, в том числе, входит украинский телеканал «Перший».
Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира сыграют в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Сочи и других крупных городах страны.