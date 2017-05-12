Глава украинского телеканала отказался транслировать ЧМ-2018 из России

Глава правления Общественного вещателя Национальной общественной телекомпании Украины Зураб Аласания в разговоре с РБК подтвердил, что не будет транслировать чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

По его словам, договор с ФИФА на трансляцию матчей ЧМ-2018 заключен, но организация намерена отказаться от нее. «Украина не воспримет картинку из Москвы, которая будет напичкана пропагандой. В России и спорт в том числе используется как боевое искусство», — сказал глава правления.

​Аласания заявил, что компания купила права на трансляцию за сумму «в пределах $6 млн». Он пояснил, что отказ от трансляции ЧМ-2018 будет убыточен для вещателя.