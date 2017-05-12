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11:51 (мск), источник: ИА REGNUM

Суд частично приостановил работу одной из нижегородских школ

Поводом для этого стали нарушения санитарных норм.

Решением суда приостановлена деятельность части одной из школ в Шахунском районе Нижегородской области. Поводом для этого стали нарушения, выявленные региональным управлением Роспотребнадзора.

Так, в ходе проведения плановой проверки в МБОУ Сявская средняя общеобразовательная школа выявлены нарушения санитарно-гигиенических требований к условиям организации обучения. В частности, было установлено, что часть правого крыла здания находится в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии. В здании частично протекает крыша, есть разрушения кирпичной кладки стены, требуется замена оконных рам, на потолках и стенах имеются следы от протекания и грибка.

В итоге суд постановил приостановить деятельность 2 и 3 этажа правого крыла, актового и спортивного залов учебного заведения на 30 суток.

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