Суд частично приостановил работу одной из нижегородских школ
Поводом для этого стали нарушения санитарных норм.
Поводом для этого стали нарушения санитарных норм.
Решением суда приостановлена деятельность части одной из школ в Шахунском районе Нижегородской области. Поводом для этого стали нарушения, выявленные региональным управлением Роспотребнадзора.
Так, в ходе проведения плановой проверки в МБОУ Сявская средняя общеобразовательная школа выявлены нарушения
В итоге суд постановил приостановить деятельность 2 и 3 этажа правого крыла, актового и спортивного залов учебного заведения на 30 суток.