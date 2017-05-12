В Кузбассе спасли таежную деревню от пожара

В Кемеровской области противопожарный патруль спас от огня таежную деревню.

Как сообщили в пресс-службе обладминистрации, травяной пожар, угрожавший лесу и деревне, заметил местный егерь. Он сообщил об этом главе Вознесенского сельского поселения, куда входит Соболинка. К очагу возгорания прибыли глава поселения и патруль добровольных пожарных. Также помогали тушить огонь староста деревни, местные жители и работники частной пилорамы с ранцевыми огнетушителями. В результате совместных усилий удалось ликвидировать огонь и избежать ущерба. Стоит отметить, что ближайшая от Соболинки пожарная часть находится в пгт Яя в 65 км.