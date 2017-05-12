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11:38 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми в апреле на свет появились 13 пар двойняшек

Всего же в краевой столице родилось более 1,1 тысячи малышей.

Более 1,1 тысячи малышей появились на свет в Перми в апреле этого года. Как всегда мальчиков родилось чуть больше — 602, девочек — 553.

Пермские ЗАГСы в апреле зарегистрировали рождение 13 двоен. Больше всего близнецов появилось на свет в Мотовилихинском районе — шесть пар двойняшек. Ещё три пары родилось в Свердловском районе, по две — в Кировском и Дзержинском районах.

Как добавили в пресс-службе городской администрации, в апреле в пермских ЗАГСах зарегистрировала брак 661 пара.

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