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11:49 (мск), источник: Volga News

Снят карантин по африканской чуме свиней в Хворостянском районе

В пятницу, 12 мая, отменен карантин по африканской чуме свиней, вводившийся в Хворостянском районе. Соответствующее постановление подписано губернатором Николаем Меркушкиным.

Постановлением предусматривается сохранение на шесть месяцев ряда ограничений. Так остаются в силе запрет закупки свиней у населения, запрет на реализацию свиней на территориях первой и второй угрожаемых зон и запрет на вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, не прошедших промышленную обработку при температуре выше 70 градусов за пределы второй угрожаемой зоны.

Напомним, карантин был введен 17 марта после массового падежа свиней в КФХ «Борзенкова Т. В.» в с. Гремячка. В Самарской области это первый случай возникновения африканской чумы свиней.

В апреле 2017 г. из резервного фонда Самарской области было выделено более 2,5 млн руб. для возмещения убытков 54 жителям района, чьих животных пришлось изъять для ликвидации очага болезни.

А полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 294 УК РФ («Нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение инфекционной болезни среди животных») в отношении ведущего ветеринарного врача ГБУ «Хворостянская станция по борьбе с болезнями животных». По версии правоохранителей, владелица погибших свиней сразу сообщила о ЧП в Хворостянскую станцию по борьбе с болезнями животных. Однако никаких мер принято не было, в результате чего болезнь распространилась, а на территории района ввели режим ЧС.

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