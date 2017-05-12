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11:47 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В центр Винницы стянули военную технику

На площади Победы в пятницу прохожие заметили автозаки, джипы и легковушки Нацгвардии. Вместе с тем, по предварительной информации, технику выстроили к 50-летию одной из военных частей.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Военную технику стянули в центр Винницы в пятницу, сообщают местные СМИ.

Так, на площади Победы прохожие заметили автозаки, джипы и легковушки Нацгвардии.

Вместе с тем, по предварительной информации, технику выстроили к 50-летию одной из военных частей.

Напомним, Кабинет министров Украины выделил 5,6 миллиарда гривен на закупку и модернизацию вооружения и военной техники в 2017 году.

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