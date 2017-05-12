В центр Винницы стянули военную технику

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Военную технику стянули в центр Винницы в пятницу, сообщают местные СМИ.

Так, на площади Победы прохожие заметили автозаки, джипы и легковушки Нацгвардии.

Вместе с тем, по предварительной информации, технику выстроили к 50-летию одной из военных частей.

Напомним, Кабинет министров Украины выделил 5,6 миллиарда гривен на закупку и модернизацию вооружения и военной техники в 2017 году.