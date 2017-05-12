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12:02 (мск), источник: "Российская газета"

Дальневосточных леопардов решили расселить по всему Приморью

Численность дальневосточного леопарда на ограниченном участке юго-западного Приморья приближается к оптимальному пределу.

Специалисты изучают возможность расселения пятнистой кошки по всей южной территории Приморского края. Об этом «РГ» сообщил глава пресс-службы нацпарка «Земля леопарда» Иван Раков.

Сейчас леопарды преимущественно обитают на территории, с юга ограниченной Японским морем, с востока -долиной реки Раздольной. Открыт путь на запад, в Китай, и на север и юго-восток — исторический ареал обитания этих животных. Но как переселить леопарда, сделать эти места вновь для него удобными.

Основным препятствием на пути краснокнижных хищников является федеральная трасса А370 «Уссури» (Владивосток — Хабаровск). Предполагается, что дорогу в будущее редким кошкам откроют экодуки — специальные «зеленые» переходы над шоссе или тоннели, по которым шел бы транспорт, оставляя поверхность для животных. В апреле специалисты уже провели первичный осмотр автодороги для поиска потенциальных мест создания переходов.

Можно прибегнуть к методу реинтродукции. Потомство дальневосточных леопардов, родившееся в неволе, пройдет программу обучения, и только те, кто покажет отличные охотничьи навыки и умение избегать человека, отправятся на волю. Для реализации этой задачи могли бы подойти леса Уссурийского заповедника или южные склоны Сихотэ-Алиня — Лазовский заповедник.

— Важно, что дальневосточный леопард — самый миролюбивый из всех подвидов, единственный, никогда не нападающий на человека, и его появление на новых территориях не несет в себе угрозы для населения. Уверена: мы сможем вернуть дальневосточному леопарду земли, отнятые у него человеком, сможем подарить ему будущее, — говорит директор ФГБУ «Земля леопарда» Татьяна Барановская.

Справка «РГ».

По последним данным, на территории национального парка «Земля леопарда» обитает около 70 леопардов. Еще лет десять назад встретить леопарда было практически невозможно, животные были истреблены. Первые поселенцы из России, осваивая земли современного Приморья в середине XIX века, воспринимали их враждебно и стали уничтожать. Это со временем привело к сокращению ареала леопарда в 15−20 раз.

В 2008 году на основании распоряжения президиума Российской академии наук была утверждена программа изучения, сохранения и восстановления дальневосточного леопарда на российском Дальнем Востоке.

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