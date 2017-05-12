Рособрнадзор приостановил лицензии трех частных вузов
Рособрнадзор приостановил действие лицензии Уральского
Рособрнадзор приостановил действие лицензии Уральского
А Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) лишена госаккредитации по специальности юриспруденция (бакалавриат).
Лишение аккредитации означает, что вуз не сможет выдавать выпускникам дипломы государственного образца, так как программы и условия обучения не соответствуют федеральным требования.
А вот приостановка действия лицензии — более неприятная мера. Вуз в этом случае должен перевести студентов в другое учебное заведение с сохранением всех условий учебы. Без лицензии ни один университет или институт не имеет права учить студентов.