Рособрнадзор приостановил лицензии трех частных вузов

А Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) лишена госаккредитации по специальности юриспруденция (бакалавриат).

Лишение аккредитации означает, что вуз не сможет выдавать выпускникам дипломы государственного образца, так как программы и условия обучения не соответствуют федеральным требования.

Студенты-призывники не смогут получить отсрочку от армии. Но набирать абитуриентов вуз может и имеет право выдавать выпускникам дипломы собственного образца.

А вот приостановка действия лицензии — более неприятная мера. Вуз в этом случае должен перевести студентов в другое учебное заведение с сохранением всех условий учебы. Без лицензии ни один университет или институт не имеет права учить студентов.