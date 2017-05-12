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11:53 (мск), источник: "Российская газета"

Рособрнадзор приостановил лицензии трех частных вузов

Рособрнадзор приостановил действие лицензии Уральского Финансово-Юридического института, Московского областного гуманитарного института, Красноярского филиала Университета Российского инновационного образования.

А Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) лишена госаккредитации по специальности юриспруденция (бакалавриат).

Лишение аккредитации означает, что вуз не сможет выдавать выпускникам дипломы государственного образца, так как программы и условия обучения не соответствуют федеральным требования.

Студенты-призывники не смогут получить отсрочку от армии. Но набирать абитуриентов вуз может и имеет право выдавать выпускникам дипломы собственного образца.

А вот приостановка действия лицензии — более неприятная мера. Вуз в этом случае должен перевести студентов в другое учебное заведение с сохранением всех условий учебы. Без лицензии ни один университет или институт не имеет права учить студентов.

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