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12:06 (мск), источник: VN.ru

Первооткрыватель месторождений нефти и газа умер в Новосибирске

На 77-м году в Новосибирске скоропостижно скончался выдающийся ученый, член-корреспондент Российской академии наук, профессор Александр Сафронов. Именно он внес значительный вклад в открытие нефтегазодобычи.

Источник: VN.ru

Сегодня, 12 мая, глава Якутии Егор Борисов направил телеграмму со словами соболезнований семье известного профессора. В телеграмме отмечен значительный вклад Александра Федотовича в изучение геологии нефти и газа, развитие нефтегазового комплекса, ставшего одной из наиболее значимых отраслей промышленности в Якутии. Ученый заложил основу развития прорывных научных исследований в области нефтегазовой геологии.

«Будучи дальновидным человеком, он понимал важность реализации совместных разработок, налаживания активного сотрудничества научных институтов Якутии с крупными хозяйствующими субъектами, осуществляющими свою деятельность на территории нашего северного края», — отметил глава республики Егор Борисов.

Знаменитый ученый умер в Новосибирске 10 мая. Похороны состоятся в родном Якутске.

СПРАВКА

Профессор Александр Сафронов родился в 1940 году в Якутске. Заслуженный деятель науки. Специалист в области геологии нефти и газа, автор и соавтор около 300 работ, в том числе 16 монографий. Внес значительный вклад в создание сырьевой базы нефтегазодобычи.

В 1993—1996 годах на посту вице-президента компании «Саханефтегаз» руководил работами по поиску нефти и газа на территории Якутии. В этот период были пробурены первые горизонтальные скважины, начата опытно-промышленная эксплуатация Иреляхского и Талаканского месторождений.

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