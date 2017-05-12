Донские кадеты вернули Президентское знамя в Ростовскую область

Ростовская область в очередной раз доказала, что достойное казачье кадетское образование можно получить на Тихом Дону. Шахтинский корпус, который носит имя русского генерала, героя Кавказской войны Якова Бакланова, второй раз признан лучшим в России. Об этом стало известно 11 мая, проинформировали ИА REGNUM в пресс-службе войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское».

Ежегодно донские кадеты входят в тройку лидеров конкурса. Переходящее Президентское знамя первыми на Дону получили воспитанники Аксайского казачьего кадетского корпуса. Знаменательное событие произошло в 2011 году.

Шахтинский и Белокалитвинский корпуса были удостоены звания лучших дважды. Так, кадеты-платовцы выиграли смотр-конкурс в 2012 и 2015 году, а шахтинцы — в 2014 и теперь в 2017-м.

В 2014 году, вручая знамя победителям, председатель Совета по делам казачества при Президенте РФ Александр Беглов отметил, что в корпусе особое внимание уделяют патриотическому воспитанию.

«Когда казачата состязаются со своими сверстниками в умении хорошо учиться, защищать себя и свою страну, наверное, это самое главное. Об этом всегда говорит президент — надо быть патриотически воспитанным», — сказал тогда на церемонии Беглов.