Один из районов Донецка и Судак в Крыму станут побратимами

Подписи под соглашениями поставили главы Киевского района Донецка Валентин Левченко, Судака — Владимир Серов, Нижнегорского района Александр Петров и Перевальского района ЛНР Виталий Михайлов. Соглашение подписано в рамках заседания интеграционного комитета «Россия-Донбасс», проходящего в Донецке.

«Мы подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве с Нижегорским районом республики Крым. Это шаг к улучшению жизни на нашей территории. Будем дружить в культурной, социальной, спортивной и экономической сферах», — сказал журналистам глава администрации Перевальского района ЛНР Виталий Михайлов.