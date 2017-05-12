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12:24 (мск), источник: РИА Новости

Один из районов Донецка и Судак в Крыму станут побратимами

ДОНЕЦК, 12 мая — РИА Новости. Киевский район Донецка подписал соглашение о побратимских отношениях с городом Судак в Крыму, аналогичное соглашение подписано между Нижнегорским районом Крыма и Перевальским районом в самопровозглашенной Луганской народной республике, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Подписи под соглашениями поставили главы Киевского района Донецка Валентин Левченко, Судака — Владимир Серов, Нижнегорского района Александр Петров и Перевальского района ЛНР Виталий Михайлов. Соглашение подписано в рамках заседания интеграционного комитета «Россия-Донбасс», проходящего в Донецке.

«Мы подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве с Нижегорским районом республики Крым. Это шаг к улучшению жизни на нашей территории. Будем дружить в культурной, социальной, спортивной и экономической сферах», — сказал журналистам глава администрации Перевальского района ЛНР Виталий Михайлов.

Ранее власти украинского города Хмельницкий приняли решение расторгнуть партнерские отношения с Тверью и Иваново и уведомили об этом городские думы российских городов-побратимов. Депутаты украинских Черновцов также в одностороннем порядке разорвали партнерские отношения с российскими городами-побратимами, в том числе с Брянском. Депутаты Киевского городского совета поддержали инициативу по расторжению двусторонних соглашений о «побратимских отношениях» между украинской столицей и рядом городов России, в том числе Москвой и Санкт-Петербургом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил глубокое сожаление в связи с позицией Киева о разрыве отношений с российскими городами-побратимами.

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