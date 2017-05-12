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12:48 (мск), источник: НИА Самара

В Самарской области закрываются приемные Кадастровой палаты


Это связано с передачей ей полномочий по приему и выдаче документов в части кадастрового учета.

Это связано с передачей ей полномочий по приему и выдаче документов в части кадастрового учета.

15 мая 2017 года региональная Кадастровая палата закрывает 75 процентов своих приемных, расположенных в районных центрах губернии. В результате на территории области продолжат работу всего пять площадок филиала по приему-выдаче документов у заявителей. На сегодняшний день приемные учреждения сохранились только в трех муниципальных образованиях — Самаре, Тольятти и Сызрани.

Массовое закрытие фронт-офисов Кадастровой палаты связано с передачей ей полномочий по приему и выдаче документов в части кадастрового учета и государственной регистрации прав региональным многофукциональным центрам («Мои документы»). Процесс инициирован «Дорожной картой», утвержденной Правительством РФ, и призван повысить качество и доступность государственных услуг, а также направлен на оптимизацию процедур, связанных с их предоставлением.

Основной поток заявителей будет перенаправлен в МФЦ, на сегодняшний день в области работает порядка 40 подобных центров. В отделениях сети «Мои Документы» жители региона могут подать документы на постановку объекта недвижимости на кадастровый учет, государственную регистрацию прав, а также оформить запрос на предоставление сведений из Единого государственного реестра прав или государственного кадастра недвижимости. Подробная информация о государственных услугах, предоставляемых на базе МФЦ («Мои документы»), доступна на сайте учреждения. Здесь же можно ознакомиться с режимом работы.

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