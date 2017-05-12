В Самарской области закрываются приемные Кадастровой палаты
Это связано с передачей ей полномочий по приему и выдаче документов в части кадастрового учета.
Это связано с передачей ей полномочий по приему и выдаче документов в части кадастрового учета.
Это связано с передачей ей полномочий по приему и выдаче документов в части кадастрового учета.
15 мая 2017 года региональная Кадастровая палата закрывает 75 процентов своих приемных, расположенных в районных центрах губернии. В результате на территории области продолжат работу всего пять площадок филиала по
Массовое закрытие
Основной поток заявителей будет перенаправлен в МФЦ, на сегодняшний день в области работает порядка 40 подобных центров. В отделениях сети «Мои Документы» жители региона могут подать документы на постановку объекта недвижимости на кадастровый учет, государственную регистрацию прав, а также оформить запрос на предоставление сведений из Единого государственного реестра прав или государственного кадастра недвижимости. Подробная информация о государственных услугах, предоставляемых на базе МФЦ («Мои документы»), доступна на сайте учреждения. Здесь же можно ознакомиться с режимом работы.