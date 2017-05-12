Реверс на Борском мосту в Нижегородской области летом 2017 года будет вводиться без графика и исходя из дорожной ситуации.

Как сообщил агентству «НТА-Приволжье» руководитель отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области Игорь Михайлушкин, на настоящий момент графика реверсивного движения на Борском мосту не существует.

«По крайней мере, до сотрудников, которые несут службу в этом направлении, никто этот график не доводил», — сказал он.

Однако в социальных сетях уже стали распространяться графики, по которым, якобы будет регулироваться движение на мосту. Согласно одному из них, предусмотрены реверсы на 40−60 минут каждые два часа в том или ином направлении. По словам представителя ГИБДД, в сети «кочует график, который был предложен в 2010—2011 годах».

«Несколько лет назад была попытка введения реверса по часам, но она себя не оправдала. Основное преимущество реверса — это возможность маневрирования. Держать реверс пять минут в одну сторону, пять минут в другую смысла нет, потому что не успеет движение организоваться, тут же его надо менять. Держать город 50 минут тоже невозможно, забивается круг Бурнаковки, забивается въезд в город. Эксперимент закончился провалом, но этот график до сих пор, к сожалению, с форума на форум кочует», — отметил он.

Также собеседник агентства пояснил, что решение о необходимости изменения движения по мосту принимает сотрудник на месте, исходя из дорожной ситуации. Согласно информации, определяются дни массового выезда или заезда граждан в город или из города. В это время выделяются дополнительные сотрудники и старший из них, проводя мониторинг, ситуации, принимает решение на временное изменение схемы организации движения, предоставляя преимущество какому-то из направлений. Как правило, в пятницу и субботу до обеда — это выезд из города; в воскресенье вечером — это возвращение в город.

«Решение принимает именно сотрудник. Оно может не совпадать с мнением части участников дорожного движения. Пока дать преимущество какому-то направлению возможно только за счёт другого направления», — подчеркнул Игорь Михайлушкин, заметив, что автомобилистам осталось ждать три месяца до запуска в эксплуатацию дублёра Борского моста. «После этого на данном направлении обещают серьёзные изменения в лучшую сторону», — добавил он.

Ранее сообщалось, что оповещающий о включении реверсивного движения на Борском мосту в Нижнем Новгороде интернет-сервис может появиться весной 2017 года.

Напомним, система развязок в Борском направлении должна быть открыта для эксплуатации к 30 июля. По данным на январь 2017 года, работы на объектах Борского транспортного узла Нижегородской области завершены более чем на 80%.