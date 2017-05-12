Заморозки в середине мая ожидаются на севере Казахстана

По прогнозу синоптиков, холодные атмосферные фронты, перемещающиеся через Казахстан, будут причиной неустойчивой погоды с кратковременными дождями, грозами, сильным порывистым ветром и местами градом.

«Если в южной половине республики температура воздуха сохранится выше нормы на 4−7 градусов, то в северной половине, с поступлением влажных и холодных воздушных масс, температура начнет понижаться и будет ниже обычной на 2−4 градуса. Поэтому на северо-западе республики в ближайшие сутки, а на севере в воскресенье и понедельник в ночные часы ожидаются заморозки», — говорится в сообщении.

В Астане в ближайшие три дня ожидается переменная облачность и дожди, ветер северо-западный 9−14, при грозе порывы 15−20 метров в секунду. 13 мая температура ночью будет еще теплой +13…+15 градусов, днем поднимется до +20…+22 градусов. 14 мая ожидается понижение температуры, ночью до +5…+7, днем до +16…+18 градусов.15 мая ночью в столице ожидается +3…+5, днем +16…+18 тепла.

В Алматы ближайшие три дня пройдут без осадков с небольшим ветром до 2−7 метров в секунду. 13 мая температура ночью опустится до +14…+16 градусов, 14 и 15 мая — до +16…+18 градусов. Дневные температуры все три дня сохранятся на уровне +31…+33 градуса.