Заморозки в середине мая ожидаются на севере Казахстана
Заморозки в середине мая ожидаются на севере Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Заморозки в середине мая ожидаются на севере Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
По прогнозу синоптиков, холодные атмосферные фронты, перемещающиеся через Казахстан, будут причиной неустойчивой погоды с кратковременными дождями, грозами, сильным порывистым ветром и местами градом.
«Если в южной половине республики температура воздуха сохранится выше нормы на 4−7 градусов, то в северной половине, с поступлением влажных и холодных воздушных масс, температура начнет понижаться и будет ниже обычной на 2−4 градуса. Поэтому на
В Астане в ближайшие три дня ожидается переменная облачность и дожди, ветер
В Алматы ближайшие три дня пройдут без осадков с небольшим ветром до 2−7 метров в секунду. 13 мая температура ночью опустится до +14…+16 градусов, 14 и 15 мая — до +16…+18 градусов. Дневные температуры все три дня сохранятся на уровне +31…+33 градуса.