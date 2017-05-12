Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Дмитрий Киселев с разбитым лицом презентовал книгу про Крым
Голосование по сносу пятиэтажек начнется в понедельник
14-летняя дочка Кейт Мосс затмила свою маму (фото)
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
На Ставрополье поощрили потерявшую туфлю во время парада девушкуКак оказалось, девушка, потеряв туфлю, не сбилась с шага и продолжила маршировать, несмотря на сильный дождь
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Сборная России забила три гола за 70 секунд (видео)
Забыли о 10:1 и об Овечкине. Россия обыграла Данию
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
Диверсанты взорвали склад ВСУ в Ровенской области — СМИ
Киркоров не пригласил предателей на юбилей
Родстер «Крым»: новые подробности амбициозного проекта
BMW на пороге революции (видео про будущее марки)
Фоторепортажи
860 лет назад родился Cид Вишес
11Война в карикатурах
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
8Дебаты Макрона и Ле Пен
12:15 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Алиментщик сбежал из дома через окно, чтобы рассчитаться с долгами

23-летний житель Новосибирской области задолжал по алиментам 60 тысяч рублей, но при виде судебных приставов вышел из дома через окно, чтобы уплатить часть долга, сообщает пресс-служба УФССП по НСО.

Алиментщик сбежал из дома через окно, чтобы рассчитаться с долгами, сообщает пресс-служба УФССП по НСО.

23-летний житель Коченевского района задолжал по алиментам 60 тысяч рублей. Мужчина не перечислял деньги на содержание 2-летнего сына, официально нигде не работал, а его банковские счета пустовали.

Судебные приставы выехали по месту жительства должника, однако у порога им представилась интересная картина — дверь дома закрыта на навесной замок, а из окна выглядывает алиментщик, поясняющий ситуацию тем, что его мама ушла на работу и заперла сына дома, чтобы он не смог уйти к друзьям.

«Неплательщик несказанно обрадовался визиту судебного пристава-исполнителя, что буквально в течение 5 минут надел тёплые вещи и вышел из дома через окно. Сбежавший из-под “домашнего ареста” должник был доставлен в отдел судебных приставов», — рассказали сотрудники ведомства.

Оказалось, что мужчина не представлял информацию о своем трудоустройстве на заводе крупнопанельного домостроения.

В отношении мужчины составлен протокол по ст. 17.14 КоАП РФ (Нарушение законодательства об исполнительном производстве), рассмотрев который суд назначил неплательщику наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей. Также мужчине предписано удерживать часть заработной платы на уплату алиментов.

Благодаря оперативным действиям судебных приставов, бывшая супруга должника уже получила первые 20 000 рублей алиментов, которые теперь будут перечисляться ей ежемесячно.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Новосибирске в День Победы прогремят шесть салютов (карта)
Лавров рассказал о настрое Трампа на нормализацию отношений
В КНДР раскрыли подробности плана покушения на Ким Чен Ына
Украина намерена отказаться от трансляции матчей ЧМ-2018
Правительство внесло изменения в порядок начисления пенсий
Капитан: отсутствие Овечкина станет плюсом для сборной Латвии
В центре Рима прогремел взрыв
Уровень пиратства в России за год вырос на 300%
Спорт
Анонс матчей 12 мая чемпионата мира по хоккею 2017 Пять побед в основное время сборной Белоруссии против двух у Франции в очном противостоянии
Авто
Бензин в России начал дорожать На майские праздники цены на топливо выросли во всех регионах России
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения» Кристиана Костова, принимавшего участие в шоу «Голос. Дети» в составе команды Димы Билана, в преддверии финала поддержал наставник
Недвижимость
В Испании стартует массовая распродажа жилья
Отопительный сезон в Петербурге завершат к концу месяца
В России вновь выросли тарифы ЖКХ
Крупнейший в мире планетарий откроют осенью в Петербурге
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
12-летняя дочь Волочковой поменяла свое имя Ариадна попросила называть себя Асей.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь