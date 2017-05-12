Алиментщик сбежал из дома через окно, чтобы рассчитаться с долгами, сообщает пресс-служба УФССП по НСО.

23-летний житель Коченевского района задолжал по алиментам 60 тысяч рублей. Мужчина не перечислял деньги на содержание 2-летнего сына, официально нигде не работал, а его банковские счета пустовали.

Судебные приставы выехали по месту жительства должника, однако у порога им представилась интересная картина — дверь дома закрыта на навесной замок, а из окна выглядывает алиментщик, поясняющий ситуацию тем, что его мама ушла на работу и заперла сына дома, чтобы он не смог уйти к друзьям.

«Неплательщик несказанно обрадовался визиту судебного пристава-исполнителя, что буквально в течение 5 минут надел тёплые вещи и вышел из дома через окно. Сбежавший из-под “домашнего ареста” должник был доставлен в отдел судебных приставов», — рассказали сотрудники ведомства.

Оказалось, что мужчина не представлял информацию о своем трудоустройстве на заводе крупнопанельного домостроения.

В отношении мужчины составлен протокол по ст. 17.14 КоАП РФ (Нарушение законодательства об исполнительном производстве), рассмотрев который суд назначил неплательщику наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей. Также мужчине предписано удерживать часть заработной платы на уплату алиментов.

Благодаря оперативным действиям судебных приставов, бывшая супруга должника уже получила первые 20 000 рублей алиментов, которые теперь будут перечисляться ей ежемесячно.