Россия не будет голосовать на Евровидении-2017

В Киеве поздно вечером в четверг прошел второй полуфинал Евровидения, в ходе которого определилась последняя десятка финалистов.

Первый полуфинал Евровидения-2017 прошел в Киеве 9 мая. Он определил первые десять финалистов, ими стали представители Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии. В финале им составят компанию представители Великобритании, Италии, Испании, Франции и Германии, которые прошли туда автоматически, как представители стран-основательниц конкурса. Также в финал напрямую попал представитель Украины в качестве конкурсанта от принимающей стороны.