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12:26 (мск), источник: РИА Новости

Россия не будет голосовать на Евровидении-2017

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Россия не будет принимать участие в голосовании Евровидения в этом году, поскольку не является участником конкурса, сообщил РИА Новости источник, близкий к организаторам.

Источник: РИА Новости

В Киеве поздно вечером в четверг прошел второй полуфинал Евровидения, в ходе которого определилась последняя десятка финалистов.

«Голосуют только страны-участницы», — сказал собеседник агентства.

Первый полуфинал Евровидения-2017 прошел в Киеве 9 мая. Он определил первые десять финалистов, ими стали представители Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии. В финале им составят компанию представители Великобритании, Италии, Испании, Франции и Германии, которые прошли туда автоматически, как представители стран-основательниц конкурса. Также в финал напрямую попал представитель Украины в качестве конкурсанта от принимающей стороны.

Справка
Кто такая Юлия Самойлова и как ее выбрали для поездки на Евровидение-2017На песенном конкурсе Евровидение-2017 в Киеве Россию должна представить Юлия Самойлова. Планировалось, что девушка выступит с песней «Flame Is Burning» на английском языке.
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