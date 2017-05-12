На Урале проверят больницу, пациенты которой остались без хлеба

В Свердловской области надзорные органы организовали проверку в Карпинской городской центральной больнице, пациенты которой пожаловались на организацию и качество питания. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры корреспонденту ИА REGNUM.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области уточнили, что будет проверена организация питания в медицинском учреждении, рацион, а также государственные контракты, заключённые между больницей и поставщиками продуктов, а также предприятиями, организующими питание.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что в городской центральной больнице Карпинска из рациона питания пациентов исчез хлеб. Проблема возникла после того, как региональное управление антимонопольной службы организовало проверку аукциона на поставку хлеба в медицинское учреждение. В результате больница до вынесения решения не может заключать контракты на поставку данного продукта.

Отметим, что, помимо этого, пациенты городской центральной больнице Карпинска жаловались на общую скудность рациона. Так, по словам одного из больных, на завтрак пациентам дают чай, на обед пюре на воде и на ужин кашу. Помимо прочего, само медицинское учреждение с начала года испытывает серьёзные финансовые трудности.