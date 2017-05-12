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13:54 (мск), источник: VN.ru

Компас вживил себе в грудь новосибирец

Новосибирский программист Даниил Лыткин снабдил свой организм электронным гаджетом — он первым в России вживил себе в грудь специально разработанный для этих целей компас.

Источник: VN.ru

Устройство сообщает владельцу легкой вибрацией, когда тот поворачивается в направлении севера. По словам Даниила, постепенно он надеется воспринимать вибрацию просто как интуитивное чувство направления.

На вопрос корреспондента VN.ru, зачем ему это понадобилось, новосибирец ответил: «Можно сказать, что я стремлюсь к чему-то новому, чего раньше не испытывал. Поэтому для меня не столь важно, что это именно чувство направления, просто это первое массовое устройство подобного рода. Я бы с удовольствием установил модификации, улучшающие зрение, слух, обоняние или позволяющие мне ощущать радиоволны, когда подобные устройства станут доступны».

Даниил поделился, что продолжит следить за рынком дополнений для расширения возможностей человеческого организма. Родители к устремлениям сына отнеслись с пониманием, а девушка Даниила прямо спросила, почему он не купил ей такой же компас.

Устройство под названием North Sense выпускает британская компания Cyborg Nest. Новосибирцу предзаказ обошелся в 250 фунтов, а установка двух планок креплений обошлась в 2000 рублей. Операцию по установке провел пирсер Евгений Дьяков.

Девайс заряжается от порта Micro USB, одной зарядки хватает на несколько дней, но рекомендуется пополнять энергию раз в день. Для этого компас нужно снимать, а вот во время принятия водных процедур этого делать не требуется — North Sense полностью водонепроницаем.

Также Даниил рассказал, что устройство работает везде, как и обычный компас. «Возле магнитов, естественно, будут возникать помехи, однако даже наши природные чувства не во всех условиях работают одинаково хорошо, это норма», — отметил он. Опыта прохождения с North Sense рамок металлоискателей в метро у новосибирца пока нет, однако он не видит здесь особых проблем, так как компас легко снимается.

Ранее не вполне традиционно использовать услуги мастера по пирсингу решил другой новосибирец — профессиональный гонщик. Он попросил сделать у себя на груди татуировку с изображением любимой таксы Бони, отравившейся ядом на улице. Своего четвероногого друга мужчина подобрал на улице щенком, после чего собака стала его неизменной спутницей на соревнованиях.

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