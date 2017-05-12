Компас вживил себе в грудь новосибирец
Новосибирский программист Даниил Лыткин снабдил свой организм электронным гаджетом — он первым в России вживил себе в грудь специально разработанный для этих целей компас.
Новосибирский программист Даниил Лыткин снабдил свой организм электронным гаджетом — он первым в России вживил себе в грудь специально разработанный для этих целей компас.
Устройство сообщает владельцу легкой вибрацией, когда тот поворачивается в направлении севера. По словам Даниила, постепенно он надеется воспринимать вибрацию просто как интуитивное чувство направления.
На вопрос корреспондента VN.ru, зачем ему это понадобилось, новосибирец ответил: «Можно сказать, что я стремлюсь к
Даниил поделился, что продолжит следить за рынком дополнений для расширения возможностей человеческого организма. Родители к устремлениям сына отнеслись с пониманием, а девушка Даниила прямо спросила, почему он не купил ей такой же компас.
Устройство под названием North Sense выпускает британская компания Cyborg Nest. Новосибирцу предзаказ обошелся в 250 фунтов, а установка двух планок креплений обошлась в 2000 рублей. Операцию по установке провел пирсер Евгений Дьяков.
Девайс заряжается от порта Micro USB, одной зарядки хватает на несколько дней, но рекомендуется пополнять энергию раз в день. Для этого компас нужно снимать, а вот во время принятия водных процедур этого делать не требуется — North Sense полностью водонепроницаем.
Также Даниил рассказал, что устройство работает везде, как и обычный компас. «Возле магнитов, естественно, будут возникать помехи, однако даже наши природные чувства не во всех условиях работают одинаково хорошо, это норма», — отметил он. Опыта прохождения с North Sense рамок металлоискателей в метро у новосибирца пока нет, однако он не видит здесь особых проблем, так как компас легко снимается.
Ранее не вполне традиционно использовать услуги мастера по пирсингу решил другой новосибирец — профессиональный гонщик. Он попросил сделать у себя на груди татуировку с изображением любимой таксы Бони, отравившейся ядом на улице. Своего четвероногого друга мужчина подобрал на улице щенком, после чего собака стала его неизменной спутницей на соревнованиях.