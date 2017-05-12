Компас вживил себе в грудь новосибирец

Источник: VN.ru

Устройство сообщает владельцу легкой вибрацией, когда тот поворачивается в направлении севера. По словам Даниила, постепенно он надеется воспринимать вибрацию просто как интуитивное чувство направления. На вопрос корреспондента VN.ru, зачем ему это понадобилось, новосибирец ответил: «Можно сказать, что я стремлюсь к чему-то новому, чего раньше не испытывал. Поэтому для меня не столь важно, что это именно чувство направления, просто это первое массовое устройство подобного рода. Я бы с удовольствием установил модификации, улучшающие зрение, слух, обоняние или позволяющие мне ощущать радиоволны, когда подобные устройства станут доступны». Даниил поделился, что продолжит следить за рынком дополнений для расширения возможностей человеческого организма. Родители к устремлениям сына отнеслись с пониманием, а девушка Даниила прямо спросила, почему он не купил ей такой же компас.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BT-SixyBCXw/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Вчера довелось сделать очень необычную штуку. . . Это микрочип, который крепится в плоскостному пирсингу. Посредством легкой вибрации он обозначает направление тела на север. Как предполагается, это ведёт к тому что человек в дальнейшем интуитивно распознаёт чести света, то есть тренирует внутренний компас. Название этому #northsense. Это первая подобная процедура в России. Разработчик этого девайса @cyborg_nest Первый носитель @aikoven #nskgram #piersib #пирсинг #пирсингновосибирск #киборг #новосибирскнашгород #нск</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Допис, поширений ? Евгений Дьяков (@diakovevgeny) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-05-12T01:07:41+00:00">Тра 11, 2017 о 6:07 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>