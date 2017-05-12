На выходные в Крыму объявлено штормовое предупреждение о высокой пожароопасности
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости (Крым). В Крыму на
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости (Крым). В Крыму на
По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»
В ведомстве настоятельно просят крымчан и гостей полуострова не разводить костры, не использовать мангалы, не курить и не бросать горящие спички или окурки. Также запрещено использование пиротехнических изделий, оставлять бутылки и другой мусор на освещенной солнцем поляне, а также выжигать траву и стерню.