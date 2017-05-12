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12:43 (мск), источник: РИА Крым

На выходные в Крыму объявлено штормовое предупреждение о высокой пожароопасности

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости (Крым). В Крыму на 13—14 мая объявлено штормовое предупреждение в связи с высокой пожароопасностью. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Крыму.

Источник: РИА "Новости"

По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 13—14 мая в Крыму сохранится высокая пожарная опасность, а в центральных и западных районах чрезвычайная пожарная опасность.

В ведомстве настоятельно просят крымчан и гостей полуострова не разводить костры, не использовать мангалы, не курить и не бросать горящие спички или окурки. Также запрещено использование пиротехнических изделий, оставлять бутылки и другой мусор на освещенной солнцем поляне, а также выжигать траву и стерню.

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