В Новосибирске может появиться сквер молодожёнов, сообщает пресс-служба мэрии.

12 мая у Дворца бракосочетания прошла акция по посадке деревьев и кустарников, приуроченная к Всемирному Дню семьи, который отмечается 15 мая. На территории ЗАГСа было высажено несколько десятков деревьев и кустарников разных пород для создания сквера около Дворца бракосочетания.

«В мэрию города Новосибирска обратилось руководство ЗАГСа с предложением учредить новый совместный проект, добрую традицию — чтобы при регистрации новой семьи новобрачные могли посадить свое дерево и в городе, таким образом, появился новый сквер, который создали сами молодожёны», — рассказала начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова. .