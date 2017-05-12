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13:20 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске может появиться сквер молодожёнов

Руководство ЗАГСа обратилось к мэрии с предложением учредить новый совместный проект — молодожены Новосибирска смогут после регистрации отношений посадить свое дерево и в городе, сообщает пресс-служба мэрии.

В Новосибирске может появиться сквер молодожёнов, сообщает пресс-служба мэрии.

12 мая у Дворца бракосочетания прошла акция по посадке деревьев и кустарников, приуроченная к Всемирному Дню семьи, который отмечается 15 мая. На территории ЗАГСа было высажено несколько десятков деревьев и кустарников разных пород для создания сквера около Дворца бракосочетания.

«В мэрию города Новосибирска обратилось руководство ЗАГСа с предложением учредить новый совместный проект, добрую традицию — чтобы при регистрации новой семьи новобрачные могли посадить свое дерево и в городе, таким образом, появился новый сквер, который создали сами молодожёны», — рассказала начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова. .

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