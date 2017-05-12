Редкий вид кенгуру из Красной книги родился в зоопарке Челябинска

У четы кенгуру вида Беннетта, занесённого в Международную Красную книгу, проживающих в челябинском зоопарке — пополнение, рассказала корреспонденту «АиФ-Челябинск» заведующая отделом по связям с общественностью и методической работой учреждения Елена Пшеницина.

«Кенгуру рождаются крошечными: 2,5 см в длину и весом не более 5 грамм. Мы, конечно, ждали потомства, но не отследили, как малыш перебрался к маме. Сумка кенгуру зашевелилась в начале марта, — рассказала Пшеницина. — Сейчас детёнышу приблизительно три месяца. Он уже вытаскивает лапы и голову, но выбираться из сумки кенгуру пока опасается».