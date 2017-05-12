Редкий вид кенгуру из Красной книги родился в зоопарке Челябинска
Зоологи третий месяц не могут определить пол животного.
Зоологи третий месяц не могут определить пол животного.
У четы кенгуру вида Беннетта, занесённого в Международную Красную книгу, проживающих в челябинском зоопарке — пополнение, рассказала корреспонденту «АиФ-Челябинск» заведующая отделом по связям с общественностью и методической работой учреждения Елена Пшеницина.
«Кенгуру рождаются крошечными: 2,5 см в длину и весом не более 5 грамм. Мы, конечно, ждали потомства, но не отследили, как малыш перебрался к маме. Сумка кенгуру зашевелилась в начале марта, — рассказала Пшеницина. — Сейчас детёнышу приблизительно три месяца. Он уже вытаскивает лапы и голову, но выбираться из сумки кенгуру пока опасается».
Именно поэтому зоологи зоопарка пока не знают пол кенгурёнка. Как только он станет известен, для малыша выберут имя и начнут подыскивать новый дом в другом зоопарке. Кстати, 11-летняя кенгуру Стелла принесла потомство в челябинском зоопарке уже в седьмой раз. Последнее время она живёт вместе с 4-летним кунгуру по кличке Джек.
«Вес взрослого кенгуру Беннета не превышает 20 кг. На зиму сотрудники зоопарка перемещают их в тёплые помещения, не входящие в экспозицию, доступную для посетителей, — отмечает Пшеницина. — Сейчас кенгуру содержатся в просторном вольере. Животные питаются зелёной травкой, любят ветки малины и овощи. Детёныш кенгуру питается молоком».