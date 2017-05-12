Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
"Пипи Ся": китайцы на референдуме выбрали имя своему авианосцу
Голосование по сносу пятиэтажек начнется в понедельник
Генштаб предупредил об угрозе внезапного ядерного удара по России
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
«Даже не соизволил встать»: СМИ о встрече Трампа с Климкиным
«Саакашвили в бешенстве»: СМИ о Лужкове в Грузии
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
Диверсанты взорвали склад ВСУ в Ровенской области — СМИ
Киркоров не пригласил предателей на юбилей
В России будут продавать «младшего брата» Toyota Land Cruiser
Как продлить молодость машины: 5 простых советов
Фоторепортажи
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
9Юбилей Корейской народной армии
13:06 (мск), источник: АиФ Челябинск

Редкий вид кенгуру из Красной книги родился в зоопарке Челябинска

Зоологи третий месяц не могут определить пол животного.

У четы кенгуру вида Беннетта, занесённого в Международную Красную книгу, проживающих в челябинском зоопарке — пополнение, рассказала корреспонденту «АиФ-Челябинск» заведующая отделом по связям с общественностью и методической работой учреждения Елена Пшеницина.

«Кенгуру рождаются крошечными: 2,5 см в длину и весом не более 5 грамм. Мы, конечно, ждали потомства, но не отследили, как малыш перебрался к маме. Сумка кенгуру зашевелилась в начале марта, — рассказала Пшеницина. — Сейчас детёнышу приблизительно три месяца. Он уже вытаскивает лапы и голову, но выбираться из сумки кенгуру пока опасается».

Именно поэтому зоологи зоопарка пока не знают пол кенгурёнка. Как только он станет известен, для малыша выберут имя и начнут подыскивать новый дом в другом зоопарке. Кстати, 11-летняя кенгуру Стелла принесла потомство в челябинском зоопарке уже в седьмой раз. Последнее время она живёт вместе с 4-летним кунгуру по кличке Джек.

«Вес взрослого кенгуру Беннета не превышает 20 кг. На зиму сотрудники зоопарка перемещают их в тёплые помещения, не входящие в экспозицию, доступную для посетителей, — отмечает Пшеницина. — Сейчас кенгуру содержатся в просторном вольере. Животные питаются зелёной травкой, любят ветки малины и овощи. Детёныш кенгуру питается молоком».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Житель Сургута получит штраф за заказ в Германии «Sony Playstation-4»
Кремль прокомментировал сообщения о загранпаспорте Навального
Власти КНДР сообщили подробности покушения на Ким Чен Ына
Сбербанк начал выдавать карты без привязки к отделению
Правительство внесло изменения в порядок начисления пенсий
Капитан: отсутствие Овечкина станет плюсом для сборной Латвии
В центре Рима прогремел взрыв
В РФ из банков вывели миллиард рублей под залог бочек с водой
Спорт
Франция сыграет с Белоруссией: анонс игрового дня ЧМ Пять побед в основное время сборной Белоруссии против двух у Франции в очном противостоянии
Авто
Бензин в России начал дорожать На майские праздники цены на топливо выросли во всех регионах России
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения» Кристиана Костова, принимавшего участие в шоу «Голос. Дети» в составе команды Димы Билана, в преддверии финала поддержал наставник
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
В Испании стартует массовая распродажа жилья
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
Маленькие дома решили исключить из программы капремонта
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
12-летняя дочь Волочковой поменяла свое имя Ариадна попросила называть себя Асей.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь