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13:00 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии врачи всё чаще выявляют ВИЧ у людей старше 30 лет

УФА, 12 май 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. С начала 2017 года в Башкортостане выявлено ВИЧ-инфицированных — 1035 человек, из них мужчин — 646 (62,4 процента), женщин — 389 (37,5 процента).

Говоря о возрасте инфицированных, Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями приводит следующую статистику: основное число заболевших (468 человек) в возрастной группе от 31 до 40 лет; в возрасте от 21 до 30 лет — 248 человек; от 41 до 50 лет — 203; от 51 до 60 лет — 76; старше 61 года — 17; оставшиеся 23 человека — дети, подростки и молодые люди до 20 лет.

В этом году от инфицированных матерей родилось 143 ребенка, зарегистрировано беременных с ВИЧ — 180.

Среди ВИЧ-инфицированных горожан — 10 822 человека, сельчан — 5871. В учреждениях системы УФСИН России по РБ — 1818 человек, лиц без определенного места жительства — 735.

Показатель пораженности населения республики — 473,2 на 100 тысяч населения (РФ — 594,3; ПФО — 598,8), в Уфе — 552,4 на 100 тысяч населения.

В Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом отмечают, что сегодня ВИЧ — это болезнь без социального статуса, возраста и внешности. Она достаточно активно распространяется среди населения, не относящегося к группам риска, при незащищенных сексуальных контактах.

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