В Тольятти сотрудники ГАИ проводят рейды на «скорость»

Превышение скорости — одно из основных и распространенных нарушений, которые приводят к дорожным авариям. Водители стремятся побыстрее добраться до места назначения, что приводит к опасному нарушению правил дорожного движения. Это негативно сказывается на дорожной безопасности других участников.

Как рассказал Алексей Абакумов, зам.командира батальона ДПС ГИБДД У МВД России по г. Тольятти: «В рамках Четвертой Глобальной недели безопасности дорожного движения в период с 8 мая по 14 мая 2017 года, на территории городского округа Тольятти проводятся мероприятия, направленные на соблюдение скоростного режима».

Для фиксации правонарушений инспекторы ГИБДД используют радары «Бинар», программное обеспечение которых не позволяет сотрудникам полиции редактировать или удалять записанные данные. Тем самым исключается возможность непринятия мер по зафиксированному нарушению.