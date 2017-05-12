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13:04 (мск), источник: БЕЛТА

Более 23 тыс. абитуриентов зарегистрировались на ЦТ

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для прохождения централизованного тестирования на 12.00 12 мая зарегистрировано 23 620 абитуриентов, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Николай Феськов.

Источник: БЕЛТА

По словам Николая Феськова, регистрация идет равномерно. Около 40% всех зарегистрировавшихся подали заявления на четвертый предмет. Общее число человеко-тестов на данный момент составляет более 80 тыс.

«Если говорить конкретно по предметам, то на русский язык уже зарегистрировалось более 18,5 тыс. человек, на математику — более 13 тыс. Далее идет английский язык с более чем 8 тыс. зарегистрировавшихся», — рассказал руководитель РИКЗ.

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Регистрация на ЦТ продлится по 1 июня. Абитуриентам необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, подать заявление на одном из государственных языков Беларуси, оплатить прием и оформление документов для участия в ЦТ. В случае невозможности прибытия в пункт регистрации по уважительной причине документы могут подать законные представители несовершеннолетних абитуриентов или представители, действующие на основании доверенности. Если абитуриент попытается зарегистрироваться для прохождения ЦТ более чем по четырем учебным предметам вступительных испытаний, он будет допущен к участию только по четырем первым учебным предметам (согласно графику проведения ЦТ), на которые зарегистрировался. Это исключает злоупотребления со стороны тех, кто захочет обмануть компьютерную систему и зарегистрироваться на большее число предметов.

Централизованное тестирование по белорусскому языку пройдет 12 июня, русскому языку — 14 июня, обществоведению — 16 июня, математике — 18 июня, биологии — 20 июня, иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) — 22 июня, химии — 24 июня, физике — 26 июня, истории Беларуси — 28 июня, географии — 30 июня, всемирной истории (новейшее время) — 2 июля. Время начала ЦТ, в том числе в резервные дни, — 11.00. Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно будет с 30 июня по 3 июля. Получить сертификаты абитуриенты смогут в пунктах проведения ЦТ с 10 июля, в БГУ (резервные дни) — с 13 июля. Подробная информация о пунктах регистрации ЦТ представлена на сайте Республиканского института контроля знаний.

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