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13:33 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермякам запретили ловить рыбу

Нарушителям грозит штраф, исправительные работы или лишение свободы.

Запрет на вылов рыбы в период нереста введён с 1 мая по 10 июня на Воткинском водохранилище, а с 5 мая по 15 июня — на Камском, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

На всех реках Прикамья нерестовый запрет уже вступил в законную силу с 15 апреля. Ограничение продлится до 15 июня. Запрещено ловить рыбу любым способом, кроме поплавочной или донной удочки (для ловли с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях лова у одного гражданина).

Нарушителям грозит как административная, так и уголовная ответственность. Предусмотрено наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей, исправительных работ на срок до двух лет. Может быть назначено и лишение свободы на тот же срок.

Напомним: круглогодично запрещена рыбалка на протяжении двух километров ниже Камской и Воткинской ГЭС.

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