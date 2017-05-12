Пермякам запретили ловить рыбу

Запрет на вылов рыбы в период нереста введён с 1 мая по 10 июня на Воткинском водохранилище, а с 5 мая по 15 июня — на Камском, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

На всех реках Прикамья нерестовый запрет уже вступил в законную силу с 15 апреля. Ограничение продлится до 15 июня. Запрещено ловить рыбу любым способом, кроме поплавочной или донной удочки (для ловли с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях лова у одного гражданина).

Нарушителям грозит как административная, так и уголовная ответственность. Предусмотрено наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей, исправительных работ на срок до двух лет. Может быть назначено и лишение свободы на тот же срок.

Напомним: круглогодично запрещена рыбалка на протяжении двух километров ниже Камской и Воткинской ГЭС.