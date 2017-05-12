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13:25 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии у гаишников вскоре появятся ручные радары

Буквально час назад в социальной сети Instagram закончился прямой эфир главного госавтоинспектора ГИБДД Башкирии Динара Гильмутдинова.

Трансляцию с переменной периодичностью смотрело около тысячи человек. Один из жителей республики спросил Гильмутдинова о ручных радарах, с которыми якобы должны будут в скором времени работать республиканские гаишники.

Гильмутдинов порадовал, если можно так сказать, своих зрителей. По его словам, в скором времени действительно у его полицейских появятся ручные радары. При этом сотрудники ведомства сейчас проходят обучение по эксплуатации и в скором времени выйдут на рейды с новым оборудованием.

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