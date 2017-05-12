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13:15 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму расширилась зона карантина по АЧС

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости (Крым). Еще четыре села Крыма попали в зону карантина по АЧС. Соответствующие указы главы Республики опубликованы на официальном портале Правительства РК.

Источник: РИА "Новости"

В соответствии с документами под карантин попали окрестности села Межгорье Зеленогорского сельского поселения Белогорского района, где были обнаружены трупы диких кабанов, и три объекта близ села Курортное Ароматновского сельского поселения Белогорского района, где были обнаружены останки кабанов.

В зону карантина попали также три территории под Судаком — объект в 3 км северо-западнее с. Громовка, в 2,5 км северо-западнее с. Громовка городского округа Судак и в 1,5 км северо-западнее Судака.

Кроме того, карантин расширился на территорию Симферопольского района.

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на ограниченной территории — месте обнаружения трупа дикого кабана, в 1,35 км северо-восточнее с. Ферсманово Добровского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым, до отмены ограничительных мероприятий», — говорится в документе.

Согласно указам, на период действия ограничительных мероприятий (карантина) запрещено посещение инфицированных объектов посторонними лицами, кроме специалистов государственной ветеринарной службы и привлеченного персонала для ликвидации инфицированного объекта.

Помимо того, на опасные территории запрещен въезд и выезд с них транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации инфицированного объекта по африканской чуме свиней, а также запрещена охота и заготовка мяса дикого кабана.

Как сообщал РИА Новости (Крым), специалисты Россельхознадзора зафиксировали вирус АЧС при проверке трупов диких кабанов в Белогорском районе. Также ведомство проинформировало, что с начала 2017 года был выявлен ряд несанкционированных свалок тел животных в Белогорском и Советском районах, во всех отобранных пробах лабораторным путем выявлен геном вируса африканской чумы свиней (АЧС).

Ранее, в начале этого года, в ряде крымских сел была зафиксирована вспышка АЧС. Совет министров Республики Крым распорядился создать рабочие группы по отчуждению свиней в эпизоотических очагах заболевания африканской чумой свиней и первых угрожаемых зонах.

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