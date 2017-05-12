В Крыму расширилась зона карантина по АЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости (Крым). Еще четыре села Крыма попали в зону карантина по АЧС. Соответствующие указы главы Республики опубликованы на официальном портале Правительства РК.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости (Крым). Еще четыре села Крыма попали в зону карантина по АЧС. Соответствующие указы главы Республики опубликованы на официальном портале Правительства РК.
В соответствии с документами под карантин попали окрестности села Межгорье Зеленогорского сельского поселения Белогорского района, где были обнаружены трупы диких кабанов, и три объекта близ села Курортное Ароматновского сельского поселения Белогорского района, где были обнаружены останки кабанов.
В зону карантина попали также три территории под Судаком — объект в 3 км
Кроме того, карантин расширился на территорию Симферопольского района.
«Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на ограниченной территории — месте обнаружения трупа дикого кабана, в 1,35 км
Согласно указам, на период действия ограничительных мероприятий (карантина) запрещено посещение инфицированных объектов посторонними лицами, кроме специалистов государственной ветеринарной службы и привлеченного персонала для ликвидации инфицированного объекта.
Помимо того, на опасные территории запрещен въезд и выезд с них транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации инфицированного объекта по африканской чуме свиней, а также запрещена охота и заготовка мяса дикого кабана.
Как сообщал РИА Новости (Крым), специалисты Россельхознадзора зафиксировали вирус АЧС при проверке трупов диких кабанов в Белогорском районе. Также ведомство проинформировало, что с начала 2017 года был выявлен ряд несанкционированных свалок тел животных в Белогорском и Советском районах, во всех отобранных пробах лабораторным путем выявлен геном вируса африканской чумы свиней (АЧС).
Ранее, в начале этого года, в ряде крымских сел была зафиксирована вспышка АЧС. Совет министров Республики Крым распорядился создать рабочие группы по отчуждению свиней в эпизоотических очагах заболевания африканской чумой свиней и первых угрожаемых зонах.