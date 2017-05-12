Ростуризм рассказал о загрузке отелей Сочи этим летом
Отели олимпийской столицы почти полностью забронированы на летние месяцы. По данным Ростуризма, на июнь распродано 90 процентов номеров, а на июль и август и вовсе все 100 процентов.
Отели олимпийской столицы почти полностью забронированы на летние месяцы. По данным Ростуризма, на июнь распродано 90 процентов номеров, а на июль и август и вовсе все 100 процентов.
— В целом количество отдыхающих в Сочи в этом летнем сезоне, по прогнозам экспертов, будет сопоставимо с показателями прошлого года, — рассказали в ведомстве.
По информации министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, на курорте функционирует более полутора тысяч гостиниц, общее количество номеров — 57 272.