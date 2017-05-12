Пенсионеры лишились возможности уехать с Острова по льготным проездным

На время ремонта двух мостов на Остров будут ходить только маршрутки, в которых льготы на проезд не действуют. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» рассказали сразу несколько жителей микрорайона.

«Раньше у нас ходили большие автобусы. 40-й шел на Сельму и на Павлика Морозова, 46-й и 47-й ходили в Балтрайон, можно было доехать до поликлиники на ул. Летней по льготному проездному для пенсионеров, который стоил 300 рублей в месяц. Школьникам тоже полагалась скидка за проезд, — рассказала одна из собеседниц “Нового Калининграда.Ru”. — Теперь же на Остров заходят только маршрутки, проезд — 22 рубля в один конец. Это очень дорого».

Другая жительница Острова, также пенсионерка, сообщила, что столкнулась с серьезной проблемой из-за большого потока машин, который теперь идет на Второй эстакадный мост.

«Пока пешеходная часть Деревянного моста открыта, можно дойти до Московского проспекта и уехать с него на троллейбусе или большом автобусе по проездному. Конечно, для пожилого человека это не самый близкий и легкий путь, но деваться некуда, — рассказала пенсионерка. — Когда после 20 июня мост для пешеходов закроют, нам останется одна возможность попасть на Московский проспект — через пешеходные спуски Второго эстакадного моста. Сложно представить, как по нему будут карабкаться пенсионеры. Более того, вчера я попыталась пройти от спусков к дому, но там под мостом теперь идет большой поток машин. Пешеходного перехода нет. Грязь, лужи. Пришлось очень долго стоять и ждать, чтобы машины пропустили через дорогу. К тому же там нет освещения, бегают собаки. Вечером очень страшно».