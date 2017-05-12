Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Сыр и молоко оправдали
Собянин рассказал, в какие дома переедут жильцы хрущевок
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото)
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми «сломать хребет врага» Лидер КНДР проинспектировал план удара по территориям на спорной границе в Желтом море
Скончался актер из «Убить Билла» и «Твин Пикса» Майкл Паркс
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
«Даже не соизволил встать»: соцсети о встрече Трампа с Климкиным
«Саакашвили в бешенстве»: СМИ о Лужкове в Грузии
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
"Я знаю, что любима и люблю": Анисина показала себя с Джигурдой
«Вызовут подмогу»: СМИ о встрече F-35 с Су-35
Новый кроссовер Hyundai поймали без камуфляжа (фото)
Житель Омска меняет старинный Dodge на джип
Фоторепортажи
22По миру прошел Первомай
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
860 лет назад родился Cид Вишес
8Дебаты Макрона и Ле Пен
16:49 (мск), источник: Новый Калининград

Пенсионеры лишились возможности уехать с Острова по льготным проездным

Жителей Острова лишили возможности покинуть микрорайон по льготным проездным и школьным билетам.

Источник: Новый Калининград

На время ремонта двух мостов на Остров будут ходить только маршрутки, в которых льготы на проезд не действуют. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» рассказали сразу несколько жителей микрорайона.

«Раньше у нас ходили большие автобусы. 40-й шел на Сельму и на Павлика Морозова, 46-й и 47-й ходили в Балтрайон, можно было доехать до поликлиники на ул. Летней по льготному проездному для пенсионеров, который стоил 300 рублей в месяц. Школьникам тоже полагалась скидка за проезд, — рассказала одна из собеседниц “Нового Калининграда.Ru”. — Теперь же на Остров заходят только маршрутки, проезд — 22 рубля в один конец. Это очень дорого».

Другая жительница Острова, также пенсионерка, сообщила, что столкнулась с серьезной проблемой из-за большого потока машин, который теперь идет на Второй эстакадный мост.

«Пока пешеходная часть Деревянного моста открыта, можно дойти до Московского проспекта и уехать с него на троллейбусе или большом автобусе по проездному. Конечно, для пожилого человека это не самый близкий и легкий путь, но деваться некуда, — рассказала пенсионерка. — Когда после 20 июня мост для пешеходов закроют, нам останется одна возможность попасть на Московский проспект — через пешеходные спуски Второго эстакадного моста. Сложно представить, как по нему будут карабкаться пенсионеры. Более того, вчера я попыталась пройти от спусков к дому, но там под мостом теперь идет большой поток машин. Пешеходного перехода нет. Грязь, лужи. Пришлось очень долго стоять и ждать, чтобы машины пропустили через дорогу. К тому же там нет освещения, бегают собаки. Вечером очень страшно».

Отметим, что в настоящее время на Остров ходят только маршрутки № 95 ИП Скиба. Исполнительный директор компании-перевозчика Александр Бородулин сообщил, что переговоров о том, чтобы ввести льготный проезд для пенсионеров и школьников, пока никто не проводил. «Да и другие пассажиры пока не особо жалуют маршрутки. Идут через пешеходную часть моста, чтобы уехать. Микроавтобусы ходят полупустыми», — рассказал представитель компании-перевозчика. Он отметил, что компании грозят убытки, поэтому будет ставиться вопрос о функционировании маршрута.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жест отчаяния: за что оштрафовали в Безледах маму двоих детей
Сбербанк начал выдавать карты без привязки к отделению
Трамп предложил отменить брифинги «ради точности информации»
Совфед не будет запрещать самозанятым гражданам выезд за границу
Путин рассказал об идее Кабмина единовременно повысить МРОТ
Усиление для золота: кто приехал помогать сборной России
События недели в фотографиях
В РФ из банков вывели миллиард рублей под залог бочек с водой
Спорт
РФПЛ: «Амкар» vs спартаковский рекорд и прощание Лоськова Выделяем главные интриги 28-го тура чемпионата России
Авто
Бензин в России начал дорожать На майские праздники цены на топливо выросли во всех регионах России
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
Многодетных планируют переселять в отдельные городки
Маленькие дома решили исключить из программы капремонта
Крупнейший в мире планетарий откроют осенью в Петербурге
Отопительный сезон в Петербурге продлен
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
12-летняя дочь Волочковой поменяла свое имя Ариадна попросила называть себя Асей.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь