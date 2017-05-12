Перенести начало учебного года предложили в Астане
Управление образования Астаны предлагает перенести начало учебного года 2017/18 в школах столицы с 1 сентября на 12 сентября.
Управление образования Астаны предлагает перенести начало учебного года 2017/18 в школах столицы с 1 сентября на 12 сентября.
Инициатива связана с проведением в Астане международной выставки «ЭКСПО-2017» с 10 июня по 10 сентября. Об этом сообщает inform.kz со ссылкой на
«Есть вероятность высокой нагрузки на
Суханбердиева отметила, что вопрос о дате начала учебного года каждый город вправе «решать сам». Минобразования уже начало переговоры с управлением образования Астаны.