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13:42 (мск), источник: 365info.kz

Перенести начало учебного года предложили в Астане

Управление образования Астаны предлагает перенести начало учебного года 2017/18 в школах столицы с 1 сентября на 12 сентября.

Источник: 365info.kz

Инициатива связана с проведением в Астане международной выставки «ЭКСПО-2017» с 10 июня по 10 сентября. Об этом сообщает inform.kz со ссылкой на вице-министра образования и науки Эльмиру Суханбердиеву.

«Есть вероятность высокой нагрузки на дорожно-транспортную сеть, поэтому управление образования столицы вышло к нам с предложением о том, чтобы провести “Первый звонок” для школьников как обычно 1 сентября, но начать учебный год с 12 сентября», — рассказала вице-министр.

Суханбердиева отметила, что вопрос о дате начала учебного года каждый город вправе «решать сам». Минобразования уже начало переговоры с управлением образования Астаны.

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