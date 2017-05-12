Перенести начало учебного года предложили в Астане

Инициатива связана с проведением в Астане международной выставки «ЭКСПО-2017» с 10 июня по 10 сентября. Об этом сообщает inform.kz со ссылкой на вице-министра образования и науки Эльмиру Суханбердиеву.

«Есть вероятность высокой нагрузки на дорожно-транспортную сеть, поэтому управление образования столицы вышло к нам с предложением о том, чтобы провести “Первый звонок” для школьников как обычно 1 сентября, но начать учебный год с 12 сентября», — рассказала вице-министр.

Суханбердиева отметила, что вопрос о дате начала учебного года каждый город вправе «решать сам». Минобразования уже начало переговоры с управлением образования Астаны.