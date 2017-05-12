Тука сделал предложение возлюбленной в прямом эфире

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире 5 канала сделал предложение своей возлюбленной.

«Я бы хотел подхватить эстафету от своего предшественника, заместителя министра юстиции по регистрации браков. И хочу сейчас пригласить свою жену, с которой мы 21 год живем вместе, но мы еще не являемся официально супругами. Вита, я тебе предлагаю все-таки зарегистрировать наши отношения и стать моей официальной женой», — сказал Георгий Тука в эфире 5 канала.