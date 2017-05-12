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13:25 (мск), источник: УНИАН

Тука сделал предложение возлюбленной в прямом эфире

Тука живет вместе со своей возлюбленной уже 21 год, а отношения до сих пор не оформили.

Источник: УНИАН

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире 5 канала сделал предложение своей возлюбленной.

«Я бы хотел подхватить эстафету от своего предшественника, заместителя министра юстиции по регистрации браков. И хочу сейчас пригласить свою жену, с которой мы 21 год живем вместе, но мы еще не являемся официально супругами. Вита, я тебе предлагаю все-таки зарегистрировать наши отношения и стать моей официальной женой», — сказал Георгий Тука в эфире 5 канала.

Как сообщал УНИАН, во время прямого эфира второго полуфинала Евровидения конкурсантка от Македонии Яна Бурческа получила предложение от своего бойфренда.

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