В Ростове впервые пройдет фестиваль колокольного звона

Ростовчане смогут увидеть мастерство звонарей из разных уголков Донской Митрополии и услышать переливы колоколов. По словам организаторов, основной задачей фестиваля является сохранение, развитие и популяризация искусства православного колокольного звона.

На фестивале прозвучат традиционные и авторские звоны. Участниками мероприятия станут звонари, которые несут послушание на приходах Ростовской-на-Дону, Шахтинской и Волгодонской епархий. Стоимость билета на выставку варьируется от 50 до 100 рублей. Для отдельных категорий граждан вход свободный.