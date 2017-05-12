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17:23 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове впервые пройдет фестиваль колокольного звона

24 мая в Ростове пройдет фестиваль колокольного звона в рамках выставки-ярмарки «Православная Русь». Об этом сообщает пресс-служба «ДонЭкспоцентра».

Ростовчане смогут увидеть мастерство звонарей из разных уголков Донской Митрополии и услышать переливы колоколов. По словам организаторов, основной задачей фестиваля является сохранение, развитие и популяризация искусства православного колокольного звона.

На фестивале прозвучат традиционные и авторские звоны. Участниками мероприятия станут звонари, которые несут послушание на приходах Ростовской-на-Дону, Шахтинской и Волгодонской епархий. Стоимость билета на выставку варьируется от 50 до 100 рублей. Для отдельных категорий граждан вход свободный.

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