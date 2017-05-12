В Ростове впервые пройдет фестиваль колокольного звона
24 мая в Ростове пройдет фестиваль колокольного звона в рамках
24 мая в Ростове пройдет фестиваль колокольного звона в рамках
Ростовчане смогут увидеть мастерство звонарей из разных уголков Донской Митрополии и услышать переливы колоколов. По словам организаторов, основной задачей фестиваля является сохранение, развитие и популяризация искусства православного колокольного звона.
На фестивале прозвучат традиционные и авторские звоны. Участниками мероприятия станут звонари, которые несут послушание на приходах