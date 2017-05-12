Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
Дмитрий Киселев с разбитым лицом презентовал книгу про Крым
Какие серии пятиэтажек запланированы к сносу?
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото)
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
На Ставрополье поощрили потерявшую туфлю во время парада девушкуКак оказалось, девушка, потеряв туфлю, не сбилась с шага и продолжила маршировать, несмотря на сильный дождь
Дмитрий Нагиев станет ведущим нового шоу талантов
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
В Испании стартует массовая распродажа жилья
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
«Даже не соизволил встать»: СМИ о встрече Трампа с Климкиным
«Саакашвили в бешенстве»: СМИ о Лужкове в Грузии
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Диверсанты взорвали склад ВСУ в Ровенской области — СМИ
Киркоров не пригласил предателей на юбилей
Родстер «Крым»: новые подробности амбициозного проекта
BMW на пороге революции (видео про будущее марки)
Фоторепортажи
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
9Юбилей Корейской народной армии
13:40 (мск), источник: Вести Иркутск

Именем главного маршала авиации СССР Александра Голованова назвали школу в Иркутске

Именем Главного маршала авиации СССР Александра Голованова назвали 43-ю школу в Иркутске. На здании образовательного учреждения открыли памятную табличку.

В далёком 1935 году Александр Евгеньевич Голованов возглавлял Восточно-Сибирское управление гражданского флота с центром в Иркутске. А в военном 42-м году создал авиацию дальнего действия, стал командующим. Его назначил лично генералиссимус Сталин. На торжественном митинге собрались сотрудники управления образования, мэр Иркутска, юнармейцы постА № 1, ветераны-«дальники» и ветераны войны. И конечно, ученики 43-й школы. Которая, кстати, расположена рядом с авиазаводом, на котором в годы Великой Отечественной выпускали Ил-4 — основной боевой самолёт Авиации дальнего действия. А в Иркутск специально прилетела внучка маршала авиации, полная его тёзка — Александра Евгеньевна Голованова.

— Со всеми командующими очень дружеские тесные отношения поддерживаем. До сих пор дружим с «дальниками» и с экипажем корабля ТУ-160, который носит имя Александра Евгеньевича Голованова и базируется в городе Энгельсе. Замечательно — и сама память людская, отношение, это удивительно, что спустя столько лет деда ещё помнят здесь, в Иркутске, — говорит внучка главного маршала авиации СССР А. Е. Голованова Александра Голованова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 За час до смерти она молила полицию о защите, но в ответ над ней лишь посмеялись
Мужчина убил пятерых родственников, не одобривших его невесту
За час до смерти она молила полицию о защите, но в ответ над ней лишь посмеялись
Кремль прокомментировал сообщения о загранпаспорте Навального
Власти КНДР сообщили подробности покушения на Ким Чен Ына
Сбербанк начал выдавать карты без привязки к отделению
Правительство внесло изменения в порядок начисления пенсий
Капитан: отсутствие Овечкина станет плюсом для сборной Латвии
В центре Рима прогремел взрыв
В РФ из банков вывели миллиард рублей под залог бочек с водой
Спорт
Франция сыграет с Белоруссией: анонс игрового дня ЧМ Пять побед в основное время сборной Белоруссии против двух у Франции в очном противостоянии
Авто
Бензин в России начал дорожать На майские праздники цены на топливо выросли во всех регионах России
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
17-летний воспитанник Билана стал главной звездой «Евровидения» Кристиана Костова, принимавшего участие в шоу «Голос. Дети» в составе команды Димы Билана, в преддверии финала поддержал наставник
Недвижимость
В Испании стартует массовая распродажа жилья
Отопительный сезон в Петербурге завершат к концу месяца
В России вновь выросли тарифы ЖКХ
Крупнейший в мире планетарий откроют осенью в Петербурге
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
12-летняя дочь Волочковой поменяла свое имя Ариадна попросила называть себя Асей.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь