Именем главного маршала авиации СССР Александра Голованова назвали школу в Иркутске
Именем Главного маршала авиации СССР Александра Голованова назвали 43-ю школу в Иркутске. На здании образовательного учреждения открыли памятную табличку.
Именем Главного маршала авиации СССР Александра Голованова назвали 43-ю школу в Иркутске. На здании образовательного учреждения открыли памятную табличку.
В далёком 1935 году Александр Евгеньевич Голованов возглавлял
— Со всеми командующими очень дружеские тесные отношения поддерживаем. До сих пор дружим с «дальниками» и с экипажем корабля ТУ-160, который носит имя Александра Евгеньевича Голованова и базируется в городе Энгельсе. Замечательно — и сама память людская, отношение, это удивительно, что спустя столько лет деда ещё помнят здесь, в Иркутске, — говорит внучка главного маршала авиации СССР А. Е. Голованова Александра Голованова.