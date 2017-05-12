Именем главного маршала авиации СССР Александра Голованова назвали школу в Иркутске

В далёком 1935 году Александр Евгеньевич Голованов возглавлял Восточно-Сибирское управление гражданского флота с центром в Иркутске. А в военном 42-м году создал авиацию дальнего действия, стал командующим. Его назначил лично генералиссимус Сталин. На торжественном митинге собрались сотрудники управления образования, мэр Иркутска, юнармейцы постА № 1, ветераны-«дальники» и ветераны войны. И конечно, ученики 43-й школы. Которая, кстати, расположена рядом с авиазаводом, на котором в годы Великой Отечественной выпускали Ил-4 — основной боевой самолёт Авиации дальнего действия. А в Иркутск специально прилетела внучка маршала авиации, полная его тёзка — Александра Евгеньевна Голованова.

— Со всеми командующими очень дружеские тесные отношения поддерживаем. До сих пор дружим с «дальниками» и с экипажем корабля ТУ-160, который носит имя Александра Евгеньевича Голованова и базируется в городе Энгельсе. Замечательно — и сама память людская, отношение, это удивительно, что спустя столько лет деда ещё помнят здесь, в Иркутске, — говорит внучка главного маршала авиации СССР А. Е. Голованова Александра Голованова.