На Южном Урале по ночам установятся минусовые температуры

В Челябинской области по ночам в предстоящие выходные установятся минусовые температуры, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации синоптиков, 13—14 мая и в первой половине следующей недели ожидается неустойчивая погода с частыми, хотя и небольшими осадками, при этом в ночные часы вероятны заморозки.

Предстоящей ночью в регионе будет плюс 1−6, в горах и низинах — до минус двух градусов, днем в субботу — плюс 9−14, в южных районах — до 19, местами возможны небольшие дожди, в горах — умеренные, отдельные порывы юго-западного — западного ветра до 18 метров в секунду.