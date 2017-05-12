На Южном Урале по ночам установятся минусовые температуры
По информации синоптиков,
По информации синоптиков,
В Челябинской области по ночам в предстоящие выходные установятся минусовые температуры, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По информации синоптиков,
Предстоящей ночью в регионе будет плюс 1−6, в горах и низинах — до минус двух градусов, днем в субботу — плюс 9−14, в южных районах — до 19, местами возможны небольшие дожди, в горах — умеренные, отдельные порывы
В последующие ночи прогнозируется минус два — плюс три, днем температура воздуха существенно не изменится, но ветер сменит направление на северное —