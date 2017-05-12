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14:20 (мск), источник: dostup1.ru

На Южном Урале по ночам установятся минусовые температуры

По информации синоптиков, 13—14 мая и в первой половине следующей недели ожидается неустойчивая погода с частыми, но небольшими дождями.

Источник: AP 2017

В Челябинской области по ночам в предстоящие выходные установятся минусовые температуры, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации синоптиков, 13—14 мая и в первой половине следующей недели ожидается неустойчивая погода с частыми, хотя и небольшими осадками, при этом в ночные часы вероятны заморозки.

Предстоящей ночью в регионе будет плюс 1−6, в горах и низинах — до минус двух градусов, днем в субботу — плюс 9−14, в южных районах — до 19, местами возможны небольшие дожди, в горах — умеренные, отдельные порывы юго-западного — западного ветра до 18 метров в секунду.

В последующие ночи прогнозируется минус два — плюс три, днем температура воздуха существенно не изменится, но ветер сменит направление на северное — северо-западное.

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