Глава Прикамья встретился с режиссером Сокуровым
ПЕРМЬ, 12 мая, ФедералПресс. В Перми побывал обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, режиссер Александр Сокуров.
ПЕРМЬ, 12 мая, ФедералПресс. В Перми побывал обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, режиссер Александр Сокуров.
Глава региона Максим Решетников встретился с Александром Сокуровым и поблагодарил известного режиссера за приезд. В ходе встречи они обсудили развитие культурных объектов в Пермском крае, уделив внимание музеям. Александр Сокуров признался, что это — его страстное увлечение. «Везде, где бываю обязательно хожу в музеи», — уточнил Сокуров.
Максим Решетников в свою очередь подчеркнул важность продолжения традиций.
«Очень важно сохранять историю. Чтобы молодежь и подрастающее поколение принимали и понимали страницы истории. У людей просыпается тяга к своим корням. Очень важно, чтобы традиции были продолжены», — уточнил врио губернатора.
В рамках визита в Прикамье режиссер встретился со студентами Пермского института искусства и культуры. В «Пермской синематеке» состоялся свободный показ фильма Александра Сокурова «Фауст» и ретроспектива работ лучших выпускников режиссерской мастерской Сокурова в