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14:16 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Глава Прикамья встретился с режиссером Сокуровым

ПЕРМЬ, 12 мая, ФедералПресс. В Перми побывал обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, режиссер Александр Сокуров.

Глава региона Максим Решетников встретился с Александром Сокуровым и поблагодарил известного режиссера за приезд. В ходе встречи они обсудили развитие культурных объектов в Пермском крае, уделив внимание музеям. Александр Сокуров признался, что это — его страстное увлечение. «Везде, где бываю обязательно хожу в музеи», — уточнил Сокуров.

Максим Решетников в свою очередь подчеркнул важность продолжения традиций.

«Очень важно сохранять историю. Чтобы молодежь и подрастающее поколение принимали и понимали страницы истории. У людей просыпается тяга к своим корням. Очень важно, чтобы традиции были продолжены», — уточнил врио губернатора.

В рамках визита в Прикамье режиссер встретился со студентами Пермского института искусства и культуры. В «Пермской синематеке» состоялся свободный показ фильма Александра Сокурова «Фауст» и ретроспектива работ лучших выпускников режиссерской мастерской Сокурова в Кабардино-Балкарском университете.

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