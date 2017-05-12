Глава Прикамья встретился с режиссером Сокуровым

Глава региона Максим Решетников встретился с Александром Сокуровым и поблагодарил известного режиссера за приезд. В ходе встречи они обсудили развитие культурных объектов в Пермском крае, уделив внимание музеям. Александр Сокуров признался, что это — его страстное увлечение. «Везде, где бываю обязательно хожу в музеи», — уточнил Сокуров.

Максим Решетников в свою очередь подчеркнул важность продолжения традиций.

«Очень важно сохранять историю. Чтобы молодежь и подрастающее поколение принимали и понимали страницы истории. У людей просыпается тяга к своим корням. Очень важно, чтобы традиции были продолжены», — уточнил врио губернатора.