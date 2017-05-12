Девять бесплатных пляжей благоустроят для летнего отдыха в Челябинске

Девять мест отдыха на городских пляжах благоустроят для челябинцев к 1 июня, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Их прибрежную территорию очистят от мусора и обработают против клещей, дно водоёмов также приведут в порядок. Проход отдыхающих к водоёму на официальных городских пляжах будет бесплатным, однако за дополнительные услуги, например, лежаки и зонтики от солнца, может взиматься дополнительная плата. Для безопастности купающихся будут дежурить матросы-спасатели.

«Впервые в список вошли пляж в Ленинском районе на пересечении улиц Бобруйской и Новороссийской и пляж на пересечение проспекта Давыдова и улицы Хохрякова в Тракторозаводском районе, — отметил заместитель начальника управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска Вячеслав Александров. — Хочу также отметить, что на пляже “Русские забавы” купаться не рекомендуется из-за сильно заиленного дна водоёма».

Список бесплатных пляжей Челябинска летом 2017 года:

пляж «Западный» на берегу Шершнёвского водохранилища;пляж «Солнечный берег» на озере Смолино на улице Хуторная, 70/1;городской пляж № 3 «Ясень» на берегу Шершнёвского водохранилища в поселке АМЗ;городской пляж на Шершнёвском водохранилище на улице Худякова, 22;центр активного отдыха «Русские забавы» на первом километре шоссе Западное на берегу Шершнёвского водохранилища;пляж на пересечении улиц Бобруйской и Новороссийской на озере Смолино;пляж «Белый парус» на берегу Шершнёвского водохранилища в поселке Шершни;пляж рядом с пансионатом ветеранов войны и труда на пересечении проспекта Давыдова и улицы Хохрякова на Первом озере;пляж «Прибой» за домом № 79 на улице Новороссийской на озере Смолино.