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14:15 (мск), источник: АиФ Челябинск

Девять бесплатных пляжей благоустроят для летнего отдыха в Челябинске

Не все водоёмы в черте города безопасны для купания.

Девять мест отдыха на городских пляжах благоустроят для челябинцев к 1 июня, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Их прибрежную территорию очистят от мусора и обработают против клещей, дно водоёмов также приведут в порядок. Проход отдыхающих к водоёму на официальных городских пляжах будет бесплатным, однако за дополнительные услуги, например, лежаки и зонтики от солнца, может взиматься дополнительная плата. Для безопастности купающихся будут дежурить матросы-спасатели.

«Впервые в список вошли пляж в Ленинском районе на пересечении улиц Бобруйской и Новороссийской и пляж на пересечение проспекта Давыдова и улицы Хохрякова в Тракторозаводском районе, — отметил заместитель начальника управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска Вячеслав Александров. — Хочу также отметить, что на пляже “Русские забавы” купаться не рекомендуется из-за сильно заиленного дна водоёма».

Список бесплатных пляжей Челябинска летом 2017 года:

пляж «Западный» на берегу Шершнёвского водохранилища;пляж «Солнечный берег» на озере Смолино на улице Хуторная, 70/1;городской пляж № 3 «Ясень» на берегу Шершнёвского водохранилища в поселке АМЗ;городской пляж на Шершнёвском водохранилище на улице Худякова, 22;центр активного отдыха «Русские забавы» на первом километре шоссе Западное на берегу Шершнёвского водохранилища;пляж на пересечении улиц Бобруйской и Новороссийской на озере Смолино;пляж «Белый парус» на берегу Шершнёвского водохранилища в поселке Шершни;пляж рядом с пансионатом ветеранов войны и труда на пересечении проспекта Давыдова и улицы Хохрякова на Первом озере;пляж «Прибой» за домом № 79 на улице Новороссийской на озере Смолино.

Кстати, в прошлом летнем сезоне на городских пляжах дежурили 78 матросов-спасателей Челябинской городской службы спасения. Они спасли 38 человек, 16 из которых — дети, более 600 отдыхающих обратились за первой помощь.

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