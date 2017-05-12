Ростов примет уникальные гонки на тракторах

Краснодар. 12 мая — Новая Кубань. Трактористам предстоит преодолеть 15 километров спортивной трассы. Уникальные для России гонки проводятся ежегодно. В этом году зрителей ждет шоу на 4-километре трассы Ростов — Таганрог. Гонка будет юбилейной, XV в своей истории.

Изначально целью проведения мероприятия являлась популяризация профессии механизатора, возвращение уважения к сельскому труду, привлечение молодежи в АПК. Об этом сообщают организаторы — компания «Бизон» на официальном сайте.

С годами гонки на тракторах приобрели особый шарм. Ещё чуть-чуть и мероприятие будет конкурировать чуть ли не с «Формулой-1».

Пилотов Бизон-Трек-Шоу-2017 ожидает захватывающая трасса. Участникам предстоит демонстрировать не только скоростные возможности своих тракторов, но и выполнять сложные элементы вождения. На трассе предусмотрены опасные повороты, трамплины, водные препятствия, крутые спуски и подъемы, рискованные скоростные участки.