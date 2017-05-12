Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу
Сыр и молоко оправдали
Москвич вышел в финал Евровидения в Киеве
Часть россиян предложили лишить пенсии
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Мария Кожевникова сыграла мстительницу в сериале: первые фото
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
«Даже не соизволил встать»: соцсети о встрече Трампа с Климкиным
СМИ о Лужкове в Грузии: Саакашвили в бешенстве
Ее не узнать: в Сети появилось «домашнее» фото Пелагеи
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
"Я знаю, что любима и люблю": Анисина показала себя с Джигурдой
«Вызовут подмогу»: СМИ о встрече F-35 с Су-35
Новый кроссовер Hyundai поймали без камуфляжа (фото)
Житель Омска меняет старинный Dodge на джип
Фоторепортажи
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
22По миру прошел Первомай
1080 лет парку Лос-Гласьярес
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
17:39 (мск), источник: Новая Кубань

Ростов примет уникальные гонки на тракторах

Бизон-Трек-Шоу-2017 пройдет 4 июня.

Краснодар. 12 мая — Новая Кубань. Трактористам предстоит преодолеть 15 километров спортивной трассы. Уникальные для России гонки проводятся ежегодно. В этом году зрителей ждет шоу на 4-километре трассы Ростов — Таганрог. Гонка будет юбилейной, XV в своей истории.

Изначально целью проведения мероприятия являлась популяризация профессии механизатора, возвращение уважения к сельскому труду, привлечение молодежи в АПК. Об этом сообщают организаторы — компания «Бизон» на официальном сайте.

С годами гонки на тракторах приобрели особый шарм. Ещё чуть-чуть и мероприятие будет конкурировать чуть ли не с «Формулой-1».

Пилотов Бизон-Трек-Шоу-2017 ожидает захватывающая трасса. Участникам предстоит демонстрировать не только скоростные возможности своих тракторов, но и выполнять сложные элементы вождения. На трассе предусмотрены опасные повороты, трамплины, водные препятствия, крутые спуски и подъемы, рискованные скоростные участки.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кубань признана самым спортивным регионом России
Сбербанк начал выдавать карты без привязки к отделению
Трамп предложил отменить брифинги «ради точности информации»
Совфед не будет запрещать самозанятым гражданам выезд за границу
Тони Блэр дал Макрону советы по борьбе с популизмом
Усиление для золота: кто приехал помогать сборной России
События недели в фотографиях
В Госдуму задумали внести законопроект о легализации колдунов
Спорт
РФПЛ: «Амкар» vs спартаковский рекорд и прощание Лоськова Выделяем главные интриги 28-го тура чемпионата России
Авто
Бензин в России начал дорожать На майские праздники цены на топливо выросли во всех регионах России
Hi-Tech
Microsoft Build 2017: «облачный» город, искусственный интеллект и другие новинки с презентации Облачная платформа для автоматизации всех устройств Интернета вещей, искусственный интеллект Cortana и многое другое — на конференции Microsoft Build
Кино
Николь Кидман выплюнула еду популярного повара в эфире ток-шоу Актриса стала гостьей вечернего шоу Эллен ДеДженерес и вызвала бурную реакцию зрителей и интернет-пользователей своим неоднозначным поведением
Недвижимость
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
В границах Москвы построят «город» на 77 тысяч жителей
Собянин рассказал, в какие дома переедут жильцы хрущевок
Голосование по сносу пятиэтажек начнется в понедельник
Леди
Лето набитое: лучшие пуховики на ближайшие недели Мы давно прекратили верить прогнозам погоды и обзавелись легким пуховиком, чего и вам желаем.
Дети
12-летняя дочь Волочковой поменяла свое имя Ариадна попросила называть себя Асей.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь