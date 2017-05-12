Главный воронежский метеоролог рассказал, когда придёт потепление
Потепление придёт в регион с 20 мая, сообщил корреспонденту «Вести-Воронеж» главный метеоролог Воронежской области Александр Сушков.
Потепление придёт в регион с 20 мая, сообщил корреспонденту «Вести-Воронеж» главный метеоролог Воронежской области Александр Сушков.
По словам синоптика, сейчас среднесуточная температура примерно на 7 градусов ниже нормы (среднемесячная дневная температура в мае — 15 градусов).
Температура постепенно начнет повышаться с понедельника, 15 мая. Последними ненастными и холодными днями, по прогнозам синоптиков, станут суббота и воскресенье, 13 и 14 мая.
— Подобные явления для мая не редкость. У нас была аномальная весна в этом году. Она наступила на месяц раньше нормы. Если помните, в марте и апреле было аномально тепло. Сработал закон компенсации. Среднегодовая температура в нашем регионе всегда одинаковая. Если
С 20 мая температура окончательно войдет в норму. Дневная температура поднимется до 20 градусов тепла.