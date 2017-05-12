Главный воронежский метеоролог рассказал, когда придёт потепление

По словам синоптика, сейчас среднесуточная температура примерно на 7 градусов ниже нормы (среднемесячная дневная температура в мае — 15 градусов).

Температура постепенно начнет повышаться с понедельника, 15 мая. Последними ненастными и холодными днями, по прогнозам синоптиков, станут суббота и воскресенье, 13 и 14 мая.

— Подобные явления для мая не редкость. У нас была аномальная весна в этом году. Она наступила на месяц раньше нормы. Если помните, в марте и апреле было аномально тепло. Сработал закон компенсации. Среднегодовая температура в нашем регионе всегда одинаковая. Если какой-то месяц слишком теплый, то он компенсируется более холодным периодом, — рассказал Александр Сушков.

С 20 мая температура окончательно войдет в норму. Дневная температура поднимется до 20 градусов тепла.