В Тольятти вороны пугали воспитанников детского сада

Для безопасности малышей прибывшие спасатели эвакуировали воронье гнездо с территории детского сада.

Кстати, на прошлой неделе спасатели уже эвакуировали с деревьев в этом же детском саду два вороньих гнезда, так как птицы тогда агрессивно вели себя в отношении детей, буквально летали у них над головами.

Как пояснил Андрей Дербенев, сейчас в Тольятти участились случаи агрессии ворон в отношении людей. Это сезонное явление. Птицы ведут себя так, защищая появившихся на свет птенцов, которые при падении из гнезда оказываются в траве. И прохожие могут быть атакованы воронами, случайно оказавшись вблизи деревьев с гнездами. Андрей Дербенев отметил, что вороны могут нанести серьезные травмы даже взрослому человеку. Зона атаки птиц от гнезда или птенца как правило составляет около 15−20 метров.