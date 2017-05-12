После реки горячей воды улица во Владивостоке покрылась буграми
Сетевики готовы восстановить дорожное полотно за свой счет и ждут разрешения мэрии.
Сетевики готовы восстановить дорожное полотно за свой счет и ждут разрешения мэрии.
Владивосток, 12 мая, PrimaMedia.
Проезжая часть и тротуар улицы Баневура во Владивостоке оказались далеко не в лучшем состоянии после коммунальной аварии вечером 11 мая, когда по асфальту текла настоящая река горячей воды. Как сообщили корр. ИА PrimaMedia в
Напомним, что авария на теплосетях привела к подтоплению проезжей части в районе перекрестка улиц Светланская и Баневура. Горячая вода стекала на центральную городскую улицу, где образовались большие лужи.
Под дорогой проходит тепловая магистраль, которую обслуживает АО «ДГК». В
— Сейчас магистраль изолирована. Но компания самовольно не может начать
В компании отметили, что все гидравлические испытания проводятся во Владивостоке исключительно ночью.
Добавим, состояние Баневура уже давно оставляет желать лучшего, и ремонт этому участку точно не помешает. Вдоль дороги появились провалы, возле которых боятся ходить пешеходы, автомобиилсты предпочитают не парковать свои машины.