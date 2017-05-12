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13:51 (мск), источник: PrimaMedia.ru

После реки горячей воды улица во Владивостоке покрылась буграми

Сетевики готовы восстановить дорожное полотно за свой счет и ждут разрешения мэрии.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 12 мая, PrimaMedia.

Проезжая часть и тротуар улицы Баневура во Владивостоке оказались далеко не в лучшем состоянии после коммунальной аварии вечером 11 мая, когда по асфальту текла настоящая река горячей воды. Как сообщили корр. ИА PrimaMedia в пресс-службе АО «ДГК», в ближайшее время дорога будет восстанавливаться за счет организации.

Напомним, что авария на теплосетях привела к подтоплению проезжей части в районе перекрестка улиц Светланская и Баневура. Горячая вода стекала на центральную городскую улицу, где образовались большие лужи. Из-за густого пара автомобили вынуждены были преодолевать буквально стену. Аварию оперативно устранили, и на утро воды уже не было. Но вот улица Баневура стала выглядеть как русло высохшей реки.

Под дорогой проходит тепловая магистраль, которую обслуживает АО «ДГК». В пресс-службе компании пояснили, что разлив горячей воды произошел из-за гидравлических испытаний. Сетевики проводят их, чтобы выявить слабые участки в трубах. Все последствия аварии организация будет устранять за свой счет.

— Сейчас магистраль изолирована. Но компания самовольно не может начать какие-либо работы, например, ремонт дороги. Необходимо взять разрешение на это у администрации Владивостока. Соответствующее разрешение выдается, как правило, быстро, в течении нескольких дней. Ожидаем, что работы начнутся уже в ближайшее время, — сообщили в пресс-службе АО «ДГК».

В компании отметили, что все гидравлические испытания проводятся во Владивостоке исключительно ночью.

Добавим, состояние Баневура уже давно оставляет желать лучшего, и ремонт этому участку точно не помешает. Вдоль дороги появились провалы, возле которых боятся ходить пешеходы, автомобиилсты предпочитают не парковать свои машины.

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