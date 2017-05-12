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14:40 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Борис Дубровский вместе с лесничими восстанавливал пострадавший от пожара бор

ЧЕЛЯБИНСК, 12 мая, ФедералПресс. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поучаствовал в посадке сосен на территории городского бора, ранее пострадавшей от лесного пожара.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе губернатора, вместе с Дубровским деревья сажали и учащиеся школьных лесничеств. Мероприятие прошло в рамках акции «Всероссийский день посадки леса».

Глава региона назвал городской бор «удивительным явлением». «Его надо беречь! Там, где нет вблизи жилых кварталов, он действительно похож на реликтовый бор», — подчеркнул губернатор.

Он также отметил, что в Челябинске задумаются о применении индийской технологии по защите окружающей среды от производственных выбросов.

«Недавно я был с рабочим визитом в Индии. Там вокруг и внутри предприятий есть зеленые насаждения, цель которых — защита окружающей среды от тех негативных выбросов, которые всегда есть у металлургической промышленности. В Челябинске тоже стоит задуматься о том, что мы можем сделать зеленый пояс вокруг наших промышленных предприятий», — заявил Дубровский.

Посадка происходила на участке в 1,8 гектара. Эта часть бора сильно пострадала от пожаров, но 11 тысяч сеянцев, которые высадили участники акции, через какое-то время смогут восстановить природу.

В пресс-службе добавили, что «Всероссийский день посадки леса» проходит в регионе регулярно. Всего в этом году планируется высадить больше 400 тысяч сеянцев и саженцев различным деревьев и кустарников. Посадки будут проводить не только в лесном фонде, но и на улицах городов, а также рядом с детсадами, больницами и школами.

В 2016 году по поручению губернатора в регионе создали специальные бригады для благоустройства боров, напоминает «ФедералПресс».

Работники этих бригад убирают из лесов мусор, сажают растения и производят необходимые санитарные мероприятия.

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