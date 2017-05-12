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14:25 (мск), источник: Om1.ru

Уникальная операция исцелила неизлечимо больную раком жительницу Омска

Хирург из Новосибирска лазером начисто уничтожил обширные метастазы, проросшие в лёгких пациентки.

Доктор медицинских наук, профессор Новосибирского государственного университета Сергей Никонов провёл в Омском областном клиническом диспансере операцию, которая спасла жизнь безнадёжно больной омичке.

Женщина страдала раковым плевритом с метастазами в лёгкие. Традиционные методы лечения были бессильны. Пациентка считалась обречённой.

Сергей Никонов вылечил омичку с помощью новаторского высокотехнологического метода. Как рассказывает пресс-служба НГУ, доктор использовал видеотораскопическую лазерную термодеструкцию и фотодинамическую терапию.

Операция прошла без разрезов. Пациентке сделали проколы между рёбрами и ввели внутрь грудной клетки видеокамеру, а также два тонких лазерных светодиода. Сергей Никонов обработал лазером обширные метастазы, поразившие лёгочный и рёберный плевральные листки. Опухолевые клетки погибли. Врач полностью уничтожил их за 45 минут.

Через шесть дней после операции омичка вернулась домой. Она чувствует себя хорошо. Благодаря малотравматичности операции женщина сможет быстрее восстановиться. Позже для окончательного излечения ей понадобится курс химиотерапии. Раньше врачи полагали, что он для безнадёжно больной пациентки бесполезен и она из-за обширного поражения лёгких химиотерапию не выдержит.

Изначально подобные операции в России делали только в Санкт-Петербурге, Москве и Новосибирске. В 2015—2016 годах специалисты по лазерной медицине стали проводить мастер-классы в других городах. Они обучили новаторской методике онкологов Петропавловска-Камчатского и Владивостока. А теперь методом лазерной термодеструкции владеют и врачи Омска.

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Уникальная операция исцелила неизлечимо больную раком жительницу Омска
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