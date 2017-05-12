Уникальная операция исцелила неизлечимо больную раком жительницу Омска

Доктор медицинских наук, профессор Новосибирского государственного университета Сергей Никонов провёл в Омском областном клиническом диспансере операцию, которая спасла жизнь безнадёжно больной омичке.

Женщина страдала раковым плевритом с метастазами в лёгкие. Традиционные методы лечения были бессильны. Пациентка считалась обречённой.

Сергей Никонов вылечил омичку с помощью новаторского высокотехнологического метода. Как рассказывает пресс-служба НГУ, доктор использовал видеотораскопическую лазерную термодеструкцию и фотодинамическую терапию.

Операция прошла без разрезов. Пациентке сделали проколы между рёбрами и ввели внутрь грудной клетки видеокамеру, а также два тонких лазерных светодиода. Сергей Никонов обработал лазером обширные метастазы, поразившие лёгочный и рёберный плевральные листки. Опухолевые клетки погибли. Врач полностью уничтожил их за 45 минут.

Через шесть дней после операции омичка вернулась домой. Она чувствует себя хорошо. Благодаря малотравматичности операции женщина сможет быстрее восстановиться. Позже для окончательного излечения ей понадобится курс химиотерапии. Раньше врачи полагали, что он для безнадёжно больной пациентки бесполезен и она из-за обширного поражения лёгких химиотерапию не выдержит.