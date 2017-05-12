Песков пожелал всем поменьше майского снега

«Желаем всем меньше снега в мае», — в шутку прокомментировал официальный представитель Кремля необычно холодную погоду, установившуюся в Центральной России в последнее время.

Так, в Москве и области резко похолодало на прошлой неделе, а начиная с 10 мая в столице почти каждый день идет дождь со снегом. Температура в ночное время при этом держится у отметки в ноль градусов, а днем прогревается примерно до 5−10 градусов.

В Гидрометцентре отмечали, что День Победы в этом году стал самым холодным с 1945 года: температура поднялась лишь до 4,6 градуса. Кроме того, из-за плохой погоды в столице 9 мая была отменена авиационная часть Парада Победы.

11 мая глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал, что потепление приедет в московский регион к концу этой недели, а к середине следующей дневные температуры достигнут 18 градусов выше ноля. Он также призвал порадоваться за жителей ряда областей Сибири, где установилась жаркая погода, а воздух прогрелся до 25−28 градусов, передает ТАСС.