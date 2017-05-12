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16:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Песков пожелал всем поменьше майского снега

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков завершил ежедневный брифинг с журналистами пожеланием хорошей погоды. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщает ТАСС.

«Желаем всем меньше снега в мае», — в шутку прокомментировал официальный представитель Кремля необычно холодную погоду, установившуюся в Центральной России в последнее время.

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Так, в Москве и области резко похолодало на прошлой неделе, а начиная с 10 мая в столице почти каждый день идет дождь со снегом. Температура в ночное время при этом держится у отметки в ноль градусов, а днем прогревается примерно до 5−10 градусов.

В Гидрометцентре отмечали, что День Победы в этом году стал самым холодным с 1945 года: температура поднялась лишь до 4,6 градуса. Кроме того, из-за плохой погоды в столице 9 мая была отменена авиационная часть Парада Победы.

11 мая глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал, что потепление приедет в московский регион к концу этой недели, а к середине следующей дневные температуры достигнут 18 градусов выше ноля. Он также призвал порадоваться за жителей ряда областей Сибири, где установилась жаркая погода, а воздух прогрелся до 25−28 градусов, передает ТАСС.

Комментарии
2
Юрий Жданов
А почему-бы кроме политических, экономических, социальных и других проблем не попробовать решить и проблемы погоды мая месяца 2017 года. Слабо? А разговоров то!
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Sergey
Я ему тоже желаю поменьше песка и воды в выступлениях. )
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