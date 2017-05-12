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14:23 (мск), источник: АиФ Омск

Омичка отсудила у турфирмы деньги за несостоявшуюся поездку

Компания пыталась оспорить решение суда.

Омичка отсудила у турфирмы деньги за путёвку. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Чтобы вернуть деньги, женщине пришлось обратиться не только в суд, но и в Роспотребнадзор. Стоимость тура составляла 122,9 тыс. рублей.

По результатам обращения в инстанции подготовлено исковое заявление в суд о взыскании в пользу женщины денег, которые она заплатила за путёвку, а также компенсации морального вреда и штрафа за отказ от добровольного удовлетворения требований омички.

Первомайский районный суд частично удовлетворил требования: в пользу женщины с турфирмы ООО «Черное море» взыскано 73 151,61 рублей, уплаченных по договору о реализации туристского продукта, 36 575, 81 рублей штрафа за отказ от добровольного удовлетворения требований, 5 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Компания решила обжаловать решение, однако Омский областной суд всё оставил без изменений.

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